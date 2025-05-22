В салоне новинка, а по факту 2023-й: кто не может распродать остатки автомобилей

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Каждая вторая проданная машина — не новая, а просто долго лежала. На российском рынке внезапно оказалось полно автомобилей, выпущенных ещё в 2023 году. Почему они так и не нашли хозяев вовремя? Расследуем, что стоит за странной "выдержкой" — и какие бренды особенно отличились.

Фото: Wikipedia by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Changan Alsvin

Не Lada и не Changan

Да, у "АвтоВАЗа" тоже есть запасы — но всего 1% от продаж. У Changan — 6%. Это в пределах нормы: речь идёт скорее о залежавшихся редких моделях. А вот у некоторых других производителей более половины всех продаж — это машины 2023 года. Причём не убывших с рынка — они по-прежнему работают в России.

JAC — 32% машин "с прошлым"

JAC на российском рынке работает сразу в нескольких ипостасях: их автомобили — это и "Москвичи", и часть моделей Sollers. Но под собственным брендом дела идут заметно хуже: треть всех проданных машин — это залежалые экземпляры. Видимо, JAC больше сосредоточен на контрактной сборке, чем на продвижении своего имени.

SWM — 52% невостребованных

Бывший итальянский мотобренд, ныне китайское подразделение холдинга Brilliance, продаёт свои машины через "Автотор". Несмотря на заманчивые цены (7-местный G05 Pro можно взять за 1,5 млн), спрос низкий. Некоторые дилеры уже сворачивают сотрудничество, а на складах — почти половина машин с прошлогодним VIN.

FAW — 62% неразгруженных запасов

Госкомпания из Китая, строившая завод с помощью ЗИЛа, тоже не впечатлила покупателей. Хотя пыталась выйти на рынок через АвтоВАЗ. Более 60% продаж — старые запасы. При этом повышение утилизационного сбора им не грозит: машины давно ввезены.

Livan — 79% и тишина

Lifan вернулся под именем Livan, но как-то мимо рынка. Да, X3 Pro одна из самых дешёвых иномарок, но его берут с неохотой. S6 Pro тоже не стал хитом. Бренд давно не обновляет модельный ряд, и почти всё, что продано в 2025-м — ещё 2023-го года выпуска.

Jetta — 85% и почти рекорд

Китайская версия Volkswagen оказалась в глубокой просадке. С виду — Polo, по факту — урезанное оснащение и завышенная цена. Почти все проданные машины — "прошлогодки". Jetta проигрывает конкуренцию, несмотря на немецкое наследие.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

