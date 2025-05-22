В салоне новинка, а по факту 2023-й: кто не может распродать остатки автомобилей

Каждая вторая проданная машина — не новая, а просто долго лежала. На российском рынке внезапно оказалось полно автомобилей, выпущенных ещё в 2023 году. Почему они так и не нашли хозяев вовремя? Расследуем, что стоит за странной "выдержкой" — и какие бренды особенно отличились.
Да, у "АвтоВАЗа" тоже есть запасы — но всего 1% от продаж. У Changan — 6%. Это в пределах нормы: речь идёт скорее о залежавшихся редких моделях. А вот у некоторых других производителей более половины всех продаж — это машины 2023 года. Причём не убывших с рынка — они по-прежнему работают в России.
JAC на российском рынке работает сразу в нескольких ипостасях: их автомобили — это и "Москвичи", и часть моделей Sollers. Но под собственным брендом дела идут заметно хуже: треть всех проданных машин — это залежалые экземпляры. Видимо, JAC больше сосредоточен на контрактной сборке, чем на продвижении своего имени.
Бывший итальянский мотобренд, ныне китайское подразделение холдинга Brilliance, продаёт свои машины через "Автотор". Несмотря на заманчивые цены (7-местный G05 Pro можно взять за 1,5 млн), спрос низкий. Некоторые дилеры уже сворачивают сотрудничество, а на складах — почти половина машин с прошлогодним VIN.
Госкомпания из Китая, строившая завод с помощью ЗИЛа, тоже не впечатлила покупателей. Хотя пыталась выйти на рынок через АвтоВАЗ. Более 60% продаж — старые запасы. При этом повышение утилизационного сбора им не грозит: машины давно ввезены.
Lifan вернулся под именем Livan, но как-то мимо рынка. Да, X3 Pro одна из самых дешёвых иномарок, но его берут с неохотой. S6 Pro тоже не стал хитом. Бренд давно не обновляет модельный ряд, и почти всё, что продано в 2025-м — ещё 2023-го года выпуска.
Китайская версия Volkswagen оказалась в глубокой просадке. С виду — Polo, по факту — урезанное оснащение и завышенная цена. Почти все проданные машины — "прошлогодки". Jetta проигрывает конкуренцию, несмотря на немецкое наследие.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.