Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера

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Иногда кажется, что повезло: просторный кроссовер, современный салон, адекватный ценник. Но за этой картинкой может скрываться ворох проблем. Рассказываем о трёх популярных моделях с пугающе низкими ценами на вторичке — и неслучайно.

Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Volkswagen Tiguan R-Line 4motion

Peugeot 3008 I: французская рулетка

Выглядит как кроссовер, ведёт себя как минивэн — 3008 первого поколения с бензиновыми моторами объёмом 1.6 литра (120 и 150 л. с.) оказался слишком сложным для своей ценовой категории. Под капотом — двигатель EP6, совместная разработка PSA и BMW, который на практике обернулся головной болью:

растяжение цепи ГРМ уже на 60 тыс. км;

стабильный масложор;

проблемы с вентиляцией картерных газов;

протечки антифриза;

и даже слабые маслосъёмные колпачки.

Удачный шестиступенчатый автомат от Aisin — редкий плюс. Но этого недостаточно: уставший EP6 способен "съесть” любые иллюзии о надёжности.

Volkswagen Tiguan I: если 1.4 — бегите

Уверенность в немецком качестве может дорого стоить, если речь о 1.4 TSI CAVA. Даже при скромном пробеге возможны:

растянутая цепь ГРМ;

перегревы, течи, детонация;

разрушение поршней из-за некачественного топлива;

капризный робот DSG или дорогой двухмассовый маховик на "механике".

И всё это — на фоне отличной эргономики и фирменного VAG-дизайна. Но приятный салон не перекроет визиты к мастерам.

Ford Kuga II: выбирайте только 2.5

В версиях с атмосферным 2.5-литровым мотором — достойный кроссовер. Но всё портит ecoboost:

перегревы, трещины в ГБЦ, слабый насос;

отзывные кампании и проблемы с охлаждением;

низкий ресурс на фоне высоких требований к топливу;

нагар и головная боль уже на среднем пробеге.

Если всё же Kuga — только с надёжным атмосферником. Но и в этом случае ликвидность — на уровне французских коллег.

Уточнения

Кроссовер (также CUV — Crossover Utility Vehicle или Кроссовер SUV) — автомобиль с повышеным дорожным просветом, на легковой платформе, при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.



