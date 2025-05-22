Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что делать, чтобы листья огурцов оставались зелёными: советы для садоводов
Эта частая ошибка во время тренировки в спортзале делает её менее эффективной
Лёгкий и прочный: изобретение из Мэриленда обещает революцию в архитектуре
Биоресурсы под прицелом: в экономической зоне Мозамбика судно из России завершило исследования по рыбным запасам
Крепим тюль красиво: один способ удивит даже дизайнеров
Собчак рассказала, какую картину представил на Каннском фестивале Кирилл Серебренников
Неожиданные враги вашей кожи — привычки, которые вызывают прыщи и преждевременное старение
Как долго на самом деле можно хранить открытую банку с продуктами в холодильнике? Узнайте важную информацию
Дизайн туалетов в краснодарском парке Галицкого изменит ваше представление о санузлах

Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера

2:18
Авто

Иногда кажется, что повезло: просторный кроссовер, современный салон, адекватный ценник. Но за этой картинкой может скрываться ворох проблем. Рассказываем о трёх популярных моделях с пугающе низкими ценами на вторичке — и неслучайно.

Volkswagen Tiguan R-Line 4motion
Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Volkswagen Tiguan R-Line 4motion

Peugeot 3008 I: французская рулетка

Выглядит как кроссовер, ведёт себя как минивэн — 3008 первого поколения с бензиновыми моторами объёмом 1.6 литра (120 и 150 л. с.) оказался слишком сложным для своей ценовой категории. Под капотом — двигатель EP6, совместная разработка PSA и BMW, который на практике обернулся головной болью:

  • растяжение цепи ГРМ уже на 60 тыс. км;

  • стабильный масложор;

  • проблемы с вентиляцией картерных газов;

  • протечки антифриза;

  • и даже слабые маслосъёмные колпачки.

Удачный шестиступенчатый автомат от Aisin — редкий плюс. Но этого недостаточно: уставший EP6 способен "съесть” любые иллюзии о надёжности.

Volkswagen Tiguan I: если 1.4 — бегите

Уверенность в немецком качестве может дорого стоить, если речь о 1.4 TSI CAVA. Даже при скромном пробеге возможны:

  • растянутая цепь ГРМ;

  • перегревы, течи, детонация;

  • разрушение поршней из-за некачественного топлива;

  • капризный робот DSG или дорогой двухмассовый маховик на "механике".

И всё это — на фоне отличной эргономики и фирменного VAG-дизайна. Но приятный салон не перекроет визиты к мастерам.

Ford Kuga II: выбирайте только 2.5

В версиях с атмосферным 2.5-литровым мотором — достойный кроссовер. Но всё портит ecoboost:

  • перегревы, трещины в ГБЦ, слабый насос;

  • отзывные кампании и проблемы с охлаждением;

  • низкий ресурс на фоне высоких требований к топливу;

  • нагар и головная боль уже на среднем пробеге.

Если всё же Kuga — только с надёжным атмосферником. Но и в этом случае ликвидность — на уровне французских коллег.

Уточнения

Кроссовер (также CUV — Crossover Utility Vehicle или Кроссовер SUV) — автомобиль с повышеным дорожным просветом, на легковой платформе, при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Французская традиция: бригада ВСУ, обученная во Франции, бросает позиции и дезертирует
Военные новости
Французская традиция: бригада ВСУ, обученная во Франции, бросает позиции и дезертирует Аудио 
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Еда и рецепты
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле Аудио 
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое
Садоводство, цветоводство
Дачники переходят на коробки: почему старые грядки уходят в прошлое Аудио 
Популярное
Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом

Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.

Эти три страны кормят планету говядиной — кто действительно снабжает мир мясом
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
В пещере нашли акулу-каннибала: и это не начало хоррора, а новость из Кентукки
Жительнице Краснодара удалось одержать победу в суде над Киркоровым
Лавров призвал Армению уважать Россию, которая защитит её от Азербайджана Любовь Степушова МиГ-31 стал воздушным снайпером: теперь украинским F-16 лучше не светиться Дмитрий Плотников Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская
Россия меняет правила игры в воздухе: в чем тайна Су-57М1
Туристы прячутся по отелям от местных жителей: что известно о массовых акциях протеста в Испании
Работает тише холодильника, а жрёт в 65 раз больше — угадайте, что это
Работает тише холодильника, а жрёт в 65 раз больше — угадайте, что это
Последние материалы
Секрет раскрыт: всего 2 ингредиента превратят йогурт в нежнейший домашний сыр
Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера
Король Лев и кладбища слонов: как мультфильм создал миф, в который мы верили
Топ-5 самых необычных блюд республик СССР
Опухоль выросла до размеров дыни: уфимские врачи совершили чудо
Коричневый ужас в унитазе: как избавиться от известкового налёта без капли химии
Джинсы не любят стиральную машину: когда стирка делает только хуже
Спите мало? Креатин может повысить мозговую активность — вот что показывают исследования
Что скрывает рынок труда: возрастные соискатели получают все больше шансов
Забудьте о выпадении волос! Лучшие народные и профессиональные методы для крепких корней
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.