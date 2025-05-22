Привлекательная цена и кошмар под капотом — три провальных кроссовера

Иногда кажется, что повезло: просторный кроссовер, современный салон, адекватный ценник. Но за этой картинкой может скрываться ворох проблем. Рассказываем о трёх популярных моделях с пугающе низкими ценами на вторичке — и неслучайно.
Выглядит как кроссовер, ведёт себя как минивэн — 3008 первого поколения с бензиновыми моторами объёмом 1.6 литра (120 и 150 л. с.) оказался слишком сложным для своей ценовой категории. Под капотом — двигатель EP6, совместная разработка PSA и BMW, который на практике обернулся головной болью:
растяжение цепи ГРМ уже на 60 тыс. км;
стабильный масложор;
проблемы с вентиляцией картерных газов;
протечки антифриза;
и даже слабые маслосъёмные колпачки.
Удачный шестиступенчатый автомат от Aisin — редкий плюс. Но этого недостаточно: уставший EP6 способен "съесть” любые иллюзии о надёжности.
Уверенность в немецком качестве может дорого стоить, если речь о 1.4 TSI CAVA. Даже при скромном пробеге возможны:
растянутая цепь ГРМ;
перегревы, течи, детонация;
разрушение поршней из-за некачественного топлива;
капризный робот DSG или дорогой двухмассовый маховик на "механике".
И всё это — на фоне отличной эргономики и фирменного VAG-дизайна. Но приятный салон не перекроет визиты к мастерам.
В версиях с атмосферным 2.5-литровым мотором — достойный кроссовер. Но всё портит ecoboost:
перегревы, трещины в ГБЦ, слабый насос;
отзывные кампании и проблемы с охлаждением;
низкий ресурс на фоне высоких требований к топливу;
нагар и головная боль уже на среднем пробеге.
Если всё же Kuga — только с надёжным атмосферником. Но и в этом случае ликвидность — на уровне французских коллег.
Кроссовер (также CUV — Crossover Utility Vehicle или Кроссовер SUV) — автомобиль с повышеным дорожным просветом, на легковой платформе, при этом имеющий отдельные черты, характерные для SUV — в частности, внешний вид, высокую посадку водителя и пассажиров.
Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.