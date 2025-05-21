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Грузовики СССР. Как загрузить полкухни в ГАЗ-53 и остаться живым

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ГАЗ-53 — он как тесть с характером: завестись может не сразу, но если пошёл — остановить трудно.

ГАЗ-53 Астрахань 2020-02
Фото: commons.wikimedia.org by Svetlov Artem, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
ГАЗ-53 Астрахань 2020-02

А если вы решились загрузить в него полкухни (а по-честному — всю кухню, включая бабушкин сервант и тёщу в придачу), то держитесь: вас ждёт великое приключение с матами, перекурами и философскими мыслями о бренности бытия.

Этап 1. Планирование (то есть полное отсутствие оного)

Вы, конечно, сначала уверены: "Да чего там, пара шкафов, плитка, да стол". Уже через 20 минут вы стоите посреди двора, обложенный фаянсом, фанерой и пыльным "ЗИЛовским" холодильником, который весит, судя по всему, как самоубийственный спутник.

Совет: сразу найдите троих друзей. Один будет "держать", второй — "направлять", третий — просто "психолог".

Этап 2. Поиск баланса: наука на грани коллапса

Казалось бы, борт высокий — кидай что хочешь. Ага. Особенно весело, когда ты пытаешься затянуть сервант, который был собран в 1975-м из досок, оставшихся от строительства Нюрнбергского трибунала. Вес — под полтонны. Логика? Не, не слышали.

Жизненное правило: если предмет "почти влез", значит, не влез. И да, "на бок" — это не универсальное решение.

Этап 3. Крепёж, или "Связали как умели"

Здесь вступает в бой универсальный советский инструмент — шпагат. Натягивается он как струна, рвётся в самый неподходящий момент, и всегда почти держит.
🛠️ Альтернатива: ремень от стиральной машины, старый удлинитель и вера.

Этап 4. Старт движения: уронишь — женишься

Первый поворот — и вы слышите звон. Второй поворот — и вы молитесь. Каждый лежачий полицейский воспринимается как попытка судьбы сбросить балласт. Главное — не оборачиваться. Назад пути нет. К тому же, тёща уже сидит в кабине.

Этап 5. Доставка и разгрузка: фаза "Мы это сделали"

Подъезжаете к новому месту жительства. Бодрые, как траурный марш. В кабине запах пота, старого лака и морального истощения. Но вы справились.

  • Победа: ничего не треснуло (кроме психики).
  • Второе место: холодильник всё-таки приехал лёжа — и работает.
  • Третье место: друг Пашка остался ночевать в кузове — потому что "пусть охраняет".

Загрузить полкухни в ГАЗ-53 — это как сыграть в тетрис, но на выживание. Вам понадобится сила, сноровка, чувство юмора и, возможно, новый позвоночник. Но пережив это один раз, вы войдёте в легенду. Или, как минимум, в семейные байки.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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