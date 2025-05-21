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Электричка — больше чем транспорт. Советская классика для рабочего класса

Авто

Сегодня электричка — это просто бюджетный способ добраться из пригорода до города.

Электричка знамянка шевченко - panoramio
Фото: commons.wikimedia.org by durik1980, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Электричка знамянка шевченко - panoramio

А вот в советские годы это было гораздо больше. Электричка была не только средством передвижения, но и настоящим социальным институтом, своеобразным продолжением завода, кухни, дачи и иногда даже клуба по интересам — только на колёсах.

Утро начинается не с кофе, а с электрички

Каждое утро советский рабочий класс отправлялся в путь — не в Лондон-Сити, а в ближайший цех. Причём поездка могла занимать час, два, а иногда и все три. Электричка заменяла утренний брифинг, перекур и даже завтрак: кто-то доедал бутерброды, кто-то перелистывал газету, а кто-то уже начинал обсуждение вчерашнего выпуска "Время".

Социальный микс

В электричке встречались все: рабочие, учителя, инженеры, студенты и бабушки с вёдрами, направлявшиеся на дачу. Это был тот самый горизонтальный срез общества, о котором сегодня мечтают социологи. Там не было бизнес-класса — максимум мягкие сиденья у окна, если успел занять. А если не успел — стой и медитируй на чужую шапку.

Электричка как исповедь

Самое интересное происходило не за окном, а внутри. Люди говорили вслух. Делились новостями, жаловались на жизнь, ругали начальство, обсуждали футбол и политику. Электричка была идеальным местом для народной психотерапии: выговорился — и уже легче. Иногда разговоры переходили в философские дебаты, иногда — в пьяные монологи "за жизнь".

Святая пятничная

Особое значение имела пятничная вечерняя электричка. Это было место массового паломничества на дачи, огороды и просто "на свежий воздух". Пакеты, сумки, авоськи, рассада, собаки — всё это ехало вместе. Иногда — с гармошкой. Иногда — с самогоном. Атмосфера напоминала сборы в деревенский отпуск, хотя ехали всего километров на сорок.

Быт, которого больше нет

Сегодня электричка — это просто транспорт. Быстро, удобно, не всегда чисто, но уж точно не "поезд дружбы народов". А ведь когда-то это было настоящее народное пространство. В нём отражался весь советский быт: коллективизм, нехватка уединения, сила привычки и способность говорить с незнакомцем так, как сейчас не поговоришь ни с кем.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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