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Три передачи вперёд, одна в ад: как выжить за рулём советского МАЗ-500

3:03
Авто

Грузовик МАЗ-500 — мечта каждого советского дальнобойщика и кошмар его позвоночника.

MAZ-500 (Belagro-2019) 03
Фото: commons.wikimedia.org by Homoatrox, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
MAZ-500 (Belagro-2019) 03

Это вам не "Европа на автомате" — это автошкола выживания, где экзамен сдают ежедневно, а не сдал — значит, машина увезла тебя в овраг, а тормоза остались наверху, вспоминая, как всё начиналось.

Кабина над мотором, руки на руле, душа в пятках

Главная фишка МАЗа — кабина над двигателем. Да, прямо над ним. Хотели быть ближе к технике? Пожалуйста. Это когда тебя не просто трясёт — тебя греет. И не потому, что холодно, а потому, что мотор буквально жарит тебе в ноги, спину и мечты о кондиционере. Вместо обогрева — духовка на колёсах.

Коробка передач — как взлом сейфа

Если вы думаете, что "найти передачу" — это метафора, то просто не ездили на МАЗе. Там реально надо искать. Иногда — с картой, иногда — с подсказками деда Василия из соседнего совхоза. Передачи на этом красавце включаются не сразу — они как бы "думают", согласны ли они на такое. А если не согласны — ты слышишь адский хруст, скрежет, и понимаешь, что сегодня опять на второй с горки.

Тормоза — теоретическая материя

МАЗ-500 тормозит. Но по-своему. Примерно через 200 метров. А если гружёный — через 300. И желательно заранее предупредить всех: "Я торможу! Разойдись, кто может!" Гидропневматическая система торможения иногда даже работала. Иногда. В остальное время тормозил по классике: коробкой, кустами и верой в лучшее.

Рулевое управление и фитнес по-советски

Никаких усилителей. Всё натуральное. Хочешь повернуть — крути! Долго, сильно, с хрустом в суставах. Через 10 рейсов у тебя бицепсы, как у турникача, и нервный тик от каждой новой развилки.

Жил — был — завёлся

МАЗ не заводился, он проявлялся в мир. С утра — танец с бубном, стартёр крутится, солярка гудит, водитель матерится. Если завёлся с первого раза — это не МАЗ, это ты попал в параллельную вселенную. Иногда его приходилось "уговаривать" ломом по раме. Заводской способ, между прочим.

И всё-таки — это любовь

Но знаете что? Несмотря на всё это, водители любили свой МАЗ-500. Потому что он не подводил в главном: он ехал. Сквозь снег, грязь, бездорожье и хроническую нехватку запчастей. Это был не просто грузовик — это был боевой товарищ. Пусть иногда странный, громкий, и с характером сварливой тёщи.

Так что если вы встретите на трассе дедушку, который говорит: "А я на МАЗе под Омском за сутки три ходки делал", — не спорьте. Просто низко поклонитесь. Потому что перед вами не человек — перед вами легенда с коробкой на 5 передач и опытом на всю жизнь.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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