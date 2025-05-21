Мопед Рига: о чём мечтали советские подростки

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В 1970-х и 1980-х годах у каждого уважающего себя советского подростка была мечта.

Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мопед Рига-16

Нет, не путёвка в "Артек" и даже не цветной телевизор "Рубин". Настоящим предметом вожделения был мопед "Рига" — грохочущий, чадящий, но такой вожделенный двухколёсный билет в мир свободы, скорости и (немного) бунтарства.

Что такое "Рига", и почему это было круто

Производство мопедов серии "Рига" стартовало в Латвии, на заводе "Саркана Звайгзне" ("Красная звезда") в городе Рига. Эти машины быстро стали хитом среди школьников, студентов и тех, кто не дотянул до полноценного мотоцикла, но уже вырос из велосипеда "Орлёнок".

Почему "Рига" — это статус:

В отличие от велосипеда, на мопеде можно было доехать аж до другого района.

Мотор заводился не всегда, зато как только он начинал тарахтеть — все оборачивались.

Он был непозволительной роскошью для многих семей, поэтому если у тебя была "Рига" — ты автоматически становился местной знаменитостью. Особенно если возил кого-нибудь с ветерком (в смысле, без шлема и без тормозов).

Главные модели, о которых мечтали

Рига-13 — первый мопед, похожий на мотоцикл. Ультимативный "пацанский" транспорт. Правда, весил как добрый холодильник.

Рига-16 — по слухам, с улучшенной подвеской. На деле — с той же вибрацией, но выглядел как из будущего.

Рига-22 — уже с ножным переключением передач, будто ты не просто подросток, а почти байкер.

Рига Delta — последний и самый продвинутый. Кто на такой ездил, мог смело не идти на дискотеку — девушки сами подходили посмотреть, "сколько там кубиков".

Почему "Рига" была мечтой

Она тарахтела, как взрослая техника. Этот звук был своеобразным гимном свободы и бесконечного лета.

На ней можно было ехать быстро. Ну, по крайней мере, до ближайшего столба.

О "Риге" ходили легенды. Кто-то утверждал, что на ней доехал до моря. Кто-то — что переплывал на ней ручей. Реальность была скромнее, но важнее — с этим мопедом подросток чувствовал себя самостоятельным.

Сегодня "Ригу" можно увидеть разве что на ретро-выставках, в сараях дедушек или в гаражах коллекционеров. Но для целого поколения он остался символом юности, мечты о свободе и шумного детства, когда счастье тарахтело на двух колёсах и пахло бензином.