Мопед Рига: о чём мечтали советские подростки

В 1970-х и 1980-х годах у каждого уважающего себя советского подростка была мечта.
Нет, не путёвка в "Артек" и даже не цветной телевизор "Рубин". Настоящим предметом вожделения был мопед "Рига" — грохочущий, чадящий, но такой вожделенный двухколёсный билет в мир свободы, скорости и (немного) бунтарства.
Что такое "Рига", и почему это было круто
Производство мопедов серии "Рига" стартовало в Латвии, на заводе "Саркана Звайгзне" ("Красная звезда") в городе Рига. Эти машины быстро стали хитом среди школьников, студентов и тех, кто не дотянул до полноценного мотоцикла, но уже вырос из велосипеда "Орлёнок".
Почему "Рига" — это статус:
Он был непозволительной роскошью для многих семей, поэтому если у тебя была "Рига" — ты автоматически становился местной знаменитостью. Особенно если возил кого-нибудь с ветерком (в смысле, без шлема и без тормозов).
Главные модели, о которых мечтали
Рига-13 — первый мопед, похожий на мотоцикл. Ультимативный "пацанский" транспорт. Правда, весил как добрый холодильник.
Почему "Рига" была мечтой
Она тарахтела, как взрослая техника. Этот звук был своеобразным гимном свободы и бесконечного лета.
На ней можно было ехать быстро. Ну, по крайней мере, до ближайшего столба.
О "Риге" ходили легенды. Кто-то утверждал, что на ней доехал до моря. Кто-то — что переплывал на ней ручей. Реальность была скромнее, но важнее — с этим мопедом подросток чувствовал себя самостоятельным.
Сегодня "Ригу" можно увидеть разве что на ретро-выставках, в сараях дедушек или в гаражах коллекционеров. Но для целого поколения он остался символом юности, мечты о свободе и шумного детства, когда счастье тарахтело на двух колёсах и пахло бензином.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.