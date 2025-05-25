Под капотом — как в сауне: летний кошмар аккумулятора, о котором молчат

Аномальная жара этим летом — не выдумка, а прогноз. В Москве ожидается до +30°C, а в Сибири — все +45°C. И если человеку в зной поможет кондиционер, то для автомобильного аккумулятора такая погода может стать настоящим испытанием.
Главное — минимизировать влияние температуры. Особенно если батарея расположена рядом с горячими частями двигателя.
В таких случаях помогут:
улучшение вентиляции подкапотного пространства
теплоизоляция
переход на более устойчивую к жаре модель, например AGM-аккумулятор
Не оставляйте машину под палящими лучами. Даже немного тени может снизить температуру под капотом. При отсутствии укрытия выручат теплоотражающие экраны — на лобовое стекло и крышку капота.
Летом растёт энергопотребление: кондиционер, вентиляторы, музыка, зарядки — всё это работает на аккумулятор. Выключайте ненужное, особенно если стоите.
Проверьте уровень электролита, очистите клеммы, уберите коррозию. Для необслуживаемых батарей следите за внешними признаками: вздутие, подтёки — тревожный сигнал.
При высоких температурах легко получить перезаряд. Следите за напряжением генератора и работой регулятора, чтобы батарея не "закипела".
Если вы ездите по городу и не даёте аккумулятору полностью зарядиться — компенсируйте это регулярными дальними поездками или зарядкой от внешнего устройства.
Если батарее больше 3-4 лет — пора на диагностику. В жару износ идёт быстрее, и отказ может произойти внезапно.
Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направлении, обратном направлению тока при разряде.
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