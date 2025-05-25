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Под капотом — как в сауне: летний кошмар аккумулятора, о котором молчат

2:01
Авто

Аномальная жара этим летом — не выдумка, а прогноз. В Москве ожидается до +30°C, а в Сибири — все +45°C. И если человеку в зной поможет кондиционер, то для автомобильного аккумулятора такая погода может стать настоящим испытанием.

Автомобильный аккумулятор
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильный аккумулятор

Перегрев — враг номер один

Главное — минимизировать влияние температуры. Особенно если батарея расположена рядом с горячими частями двигателя.

В таких случаях помогут:

  • улучшение вентиляции подкапотного пространства

  • теплоизоляция

  • переход на более устойчивую к жаре модель, например AGM-аккумулятор

Солнце сверху — тепло внизу

Не оставляйте машину под палящими лучами. Даже немного тени может снизить температуру под капотом. При отсутствии укрытия выручат теплоотражающие экраны — на лобовое стекло и крышку капота.

Кондиционер включён? Следите за нагрузкой

Летом растёт энергопотребление: кондиционер, вентиляторы, музыка, зарядки — всё это работает на аккумулятор. Выключайте ненужное, особенно если стоите.

Обслуживаемый аккумулятор требует ухода

Проверьте уровень электролита, очистите клеммы, уберите коррозию. Для необслуживаемых батарей следите за внешними признаками: вздутие, подтёки — тревожный сигнал.

Контроль за зарядкой — обязательно

При высоких температурах легко получить перезаряд. Следите за напряжением генератора и работой регулятора, чтобы батарея не "закипела".

Короткие поездки — недозаряд и разряд

Если вы ездите по городу и не даёте аккумулятору полностью зарядиться — компенсируйте это регулярными дальними поездками или зарядкой от внешнего устройства.

Старым аккумуляторам — особое внимание

Если батарее больше 3-4 лет — пора на диагностику. В жару износ идёт быстрее, и отказ может произойти внезапно.

Уточнения

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда. Для заряда аккумулятора электрический ток пропускается в направ­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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