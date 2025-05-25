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Двигатель летом не любит ожиданий: как 5 минут простоя вредят свечам и маслу

1:49
Авто

Лето, жара, солнце — кажется, прогревать мотор вообще незачем. Но каждый водитель, особенно со "стажем", всё равно задаёт себе вопрос: а вдруг стоит? А может, наоборот — вредно?

Мотор автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Tennen-Gas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мотор автомобиля

Особенно волнуются владельцы машин с пробегом, турбомоторов и те, кто привык "по-старинке" давать мотору подышать перед дорогой. Так стоит ли?

Запуск — не просто щелчок ключа

Даже в июле двигатель стартует по "зимним" правилам. Масло начинает циркулировать, детали прогреваются, а электронный блок подаёт топливо по холодной схеме. Разница лишь в том, что летом всё это происходит куда быстрее: масло не густеет, компоненты уже тёплые.

20-30 секунд — и можно ехать

В большинстве случаев летом хватает полминуты холостого хода. За это время нормализуется давление масла и электроника адаптируется к условиям. После — спокойно трогайтесь, не выкручивая двигатель.

А если греть дольше

Тогда начинаются проблемы. Вот что может случиться:

  • топливо уходит впустую — за 10 минут можно "спалить" до пол-литра бензина;

  • свечи зажигания зарастают налётом — смесь богатая, сгорает плохо;

  • масло теряет свойства — из-за попадания несгоревшего топлива;

  • перегрев под капотом — летом без движения радиатору не хватает обдува.

Что делать правильно:

  1. Завёл — подождал 20-30 секунд (для "автомата" чуть больше)

  2. Поехал, не выкручивая двигатель

  3. Пока мотор не прогрелся — держись до 2500-3000 об/мин

Когда можно прогреть подольше

Если мотор турбированный, с большим пробегом, машина долго стояла или ночь провела в тени — можно дать ей чуть больше времени. Но и тогда не больше минуты.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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