Уехал на море — вернулся к СТО: что забывают сделать водители с автомобилем перед отпуском

Собираешь чемоданы и строишь планы на отпуск? Отлично. Но если машина останется без движения на несколько недель — она тоже нуждается в особом уходе. Иначе вернёшься не к отдыху, а к проблемам на ровном месте.
Правильное место — половина успеха. Идеально — охраняемая стоянка с камерами и шлагбаумами. Никаких деревьев рядом (смола, птицы, ветки), никаких ржавых конструкций по соседству — всё это может навредить, пока вас нет.
Если машина будет стоять на открытом месте, ищите хоть какую-то тень. Плюс — отражающий экран на лобовое. Иначе салон нагреется как духовка, а пластик может покоробиться или выгореть.
Перед длительной стоянкой важно не только помыть кузов, но и найти и обезвредить очаги коррозии. Грязь, реагенты, птичий помёт — всё это ест лакокрасочное покрытие, пока вы пьёте коктейли на пляже. Не поленитесь: мойка снаружи, уборка салона, обработка проблемных мест, а лучше — и техобслуживание для профилактики.
Если машина технически исправна, снимать аккумулятор не нужно. Более того, у современных авто это может вызвать сбои в электронике. Плюс — сигнализация и удалённый доступ тоже завязаны на аккумулятор. Оставьте его на месте — и спокойно отдыхайте.
О́тпуск — временное освобождение от работы в будние дни на определённый период времени для отдыха и иных социальных целей с сохранением прежнего места работы. В зависимости от трудового стажа, государства и места работы (частный сектор, государственные учреждения, особо опасные сферы деятельности, вооружённые силы и так далее) условия и продолжительность отпуска могут существенно различаться, определяясь трудовым договором, договором, конституцией, законами федерального или регионального уровня.
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