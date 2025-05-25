Забыл про парковку — лишился половины зарплаты: что изменится с 1 июня для водителей

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С 1 июня 2025 года москвичей и гостей столицы ждёт очередная волна подорожаний — на этот раз затронет автомобилистов. Власти столицы индексируют сразу два чувствительных тарифа: стоимость эвакуации автомобилей и мотоциклов, а также проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД).

Фото: commons.wikimedia.org by Л.П. Джепко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Эвакуатор

Эвакуировали? Платите больше

Теперь забрать свою машину со штрафстоянки будет ещё дороже.

Вот как изменятся расценки:

Для мотоциклов и авто с мощностью до 80 л. с.:

было 7200 ₽ → станет 7600 ₽

Для автомобилей от 80 до 250 л. с.:

было 10 900 ₽ → станет 11 400 ₽

Для более мощных авто и грузовиков цена останется прежней.

Первые сутки хранения автомобиля по-прежнему бесплатны. Но начиная со вторых — стоимость составит от 1210 до 2893 рублей в сутки (сейчас — от 1150 ₽). При этом остаётся действующей скидка 25% за быструю оплату.

МСД станет быстрее… но дороже

Проезд по одному участку МСД тоже "подрастёт" — на внушительные 40%:

с 5 до 7 рублей. Однако, как заверяют в департаменте транспорта, в выходные и вне часа пик по-прежнему можно будет проехать бесплатно.

Официальная информация опубликована в телеграм-канале столичного дептранса.

Уточнения

Эвакуатор — специальное транспортное средство, предназначенное для погрузки, разгрузки и перевозки автомобилей в случае их поломки, аварии, нарушения водителем ряда правил дорожного движения, например при парковке в неположенном месте.

