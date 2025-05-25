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Сначала запотевает лобовое, потом сгорает проводка: что скрывает безобидный налёт

2:42
Авто

Каждый водитель хоть раз сталкивался с этой досадой: садишься в машину — а лобовое покрыто туманом. Сначала кажется, что это просто из-за погоды. Но если стекла запотевают регулярно, особенно в холод или дождь — стоит насторожиться. Иногда за этой мелочью прячется большая техническая беда, которую проще не допустить, чем потом чинить.

Капли на лобовом стекле
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Капли на лобовом стекле

Тряпка не спасёт: важен не налёт, а его причина

Стереть запотевание ветошью — реакция автоматическая. Видимость вернулась? Увы, ненадолго. Через несколько минут всё повторится. И это уже не просто раздражает — это угрожает безопасности: затуманенный обзор, замедленная реакция, не увиденный пешеход. Такие мелочи могут обернуться настоящей трагедией.

Сначала — чистка и сушка

Первое, что действительно стоит сделать — тщательно вымыть стёкла. Уже поможет. Потом — уборка салона. Зимняя влага и грязь скапливаются в обивке, коврах и даже в воздуховодах. Проветривание и сушка — минимум, с которого начинается борьба за сухой салон.

Уплотнители и люк: коварные источники влаги

Изношенные уплотнители — частая причина сырости. Трещины пропускают воду внутрь, особенно после дождя или мойки. Полностью заменить уплотнители дорого, но восстановить — вполне реально. Силиконовая смазка, промывка и дополнительный универсальный уплотнитель — бюджетное спасение.

Люк и лобовое стекло — тоже под подозрением. Если где-то протекает, особенно на старых авто, может пострадать не только салон, но и электрика. Вода доберётся до проводки — и в лучшем случае всё закончится окислами. В худшем — сгоревшая система.

Коррозия под ковриками

Порой причина банальна: где-то на днище или в арках затаилась ржавчина. Через отверстие влага пробирается внутрь и надолго там остаётся. Найти и заварить дыру — важно и срочно. Весна и сырость только ускорят разрушение металла.

А вот это уже серьёзно: антифриз в салоне

Если на стекле появляются радужные разводы, а в салоне — сладковатый химический запах, не медлите. Возможно, протекает радиатор печки. Пары антифриза — вредны для здоровья, особенно в замкнутом пространстве.

В этой ситуации нельзя просто «дотянуть до выходных». Выключайте печку, откройте окна и езжайте в сервис. Без навыков туда лучше не лезть: ремонт сложный, нужен полный разбор торпеды.

Уточнения

Лобово́е стекло́ — прозрачный щиток, устанавливаемый в передней части кабиной транспортного средства для защиты водителя (пилота) и пассажиров от набегающего потока воздуха, насекомых и тому подобного.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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