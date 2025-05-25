Автосервис без очередей и нервов? Делимобиль нашёл решение

1:38 Your browser does not support the audio element. Авто

Вы привыкли думать о "Делимобиле" как о простом каршеринге? Пора пересматривать взгляды. Компания запускает совершенно новое направление — "Делисервис", и теперь собирается чинить не только свои машины, но и чужие. Да-да, теперь за ремонтом и обслуживанием можно будет ехать туда же, откуда вы раньше брали авто в аренду.

Фото: Freepik by peoplecreations is licensed under Рublic domain ремонт автомобиля

Что внутри нового сервиса

Новое подразделение будет работать на собственной станции техобслуживания "Делимобиля".

Там — полный комплект оборудования:

слесарный участок,

цех кузовного ремонта,

детейлинг-зона.

Это значит, что теперь компания сможет предложить обслуживание "под ключ" — от замены масла до покраски капота.

Кто будет чинить

В "Делисервисе" работают не новички. Все мастера — с опытом, прошедшие обучение по стандартам автопроизводителей. И, что особенно важно, — с действующей сертификацией. Это не просто слова: "Делимобиль" заключил официальные контракты с производителями, а значит, ремонт будет на уровне официального дилера.

Для кого это всё

Компания нацелилась не только на частников, но и на бизнес. Корпоративные автопарки, такси, небольшие компании с машинами на балансе — теперь они могут получить сервис без очередей и с гарантией.

Что обещают

Обслуживание будет проходить с использованием сертифицированных деталей. А это уже аргумент для тех, кто ценит надёжность. Новое направление только стартовало, но у него уже есть все шансы стать весомым игроком на рынке автосервисов.

Уточнения

Станция технического обслуживания — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.

