Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как один неверный литр антифриза может отправить вашу машину на капремонт
Бронирую заранее: Прохор Шаляпин ответил Воле на обвинения во флирте с Утяшевой
Дикий, пустынный, идеальный: этот пляж не найдёшь случайно — и слава богу
Тренеры молчат, а бодибилдеры делают: упражнение, от которого растёт бицепс
Итальянское вино больше не льётся в Россию: экспорт рухнул на 57%
2000 лет и ни одной трещины: как римляне создали бетон, который лечит сам себя
Газировка в тесто? Не шутка, а настоящее спасение — готовим кружевные блины
Как правильно хранить горчицу, чтобы не потерять ее вкус
Дракон пробудился: почему кошка внезапно носится по квартире, будто её подменили

Как строилась железная дорога СССР: масштаб, технологии, люди

2:43
Авто

Железные дороги СССР — это не просто пути, соединяющие города и регионы.

Поезд "РЖД"
Фото: trainpix.org by Brown, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Поезд "РЖД"

Это символ амбициозных планов, человеческого труда и эпоха, когда техника и люди творили чудеса, двигая страну вперёд. От БАМа до Транссиба — миллионы километров рельсов и сотни тысяч строителей, инженеров и машинистов, вложивших в проект всю душу.

Масштаб строительства: гигантская задача

В 1920-30-е годы железнодорожная сеть СССР росла семимильными шагами — от восстановления после Гражданской войны до создания новых магистралей, связывающих отдалённые уголки страны.

Особая гордость — Транссибирская магистраль и Байкало-Амурская магистраль (БАМ), протяжённость которых превышала 9 и 4 тысячи километров соответственно. Строительство велось в экстремальных условиях — тайга, горы, пустыни, вечная мерзлота. Без техники? Да, но с сотнями тысяч рабочих и уникальными методами.

Технологии и методы

На заре строительства использовали преимущественно ручной труд, лошадей и простейшие механизмы.
В 30-е — 50-е годы появляются мощные паровозы, экскаваторы, железнодорожные краны, которые ускоряют процесс. Применялись инновационные технологии — например, деревянные настилы для строительства на болотах, специальные методы укладки рельсов на вечной мерзлоте.

Строители изобрели множество своих техник, чтобы адаптироваться к климату и ландшафту.

Люди, без которых дороги не появились бы

Массовый призыв к строительству: в стройках участвовали как профессионалы, так и обычные люди — колхозники, студенты, даже школьники. Особые отряды — "железнодорожные войска" — строили дороги в самые отдалённые и труднодоступные места.

Герои труда, легендарные мастера и простые рабочие — их имена часто остались неизвестны, но вклад огромен.
Самый популярный образ — машинист паровоза с фуражкой и густым дымом за спиной — символ целой эпохи.

Железная дорога — артерия страны и памяти

Железные дороги СССР — это не только транспорт и инфраструктура, это — эпопея человеческой воли и технического гения. Пути, по которым шли в будущее, соединяли города, семьи и целую страну.

Сегодня они напоминают о том, как много значит труд и объединение ради общей цели. А ещё дают понять, что никакие преграды не остановят тех, кто идёт вперёд.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели
Недвижимость
Этот бабушкин предмет снова в тренде — и стоит дороже дизайнерской мебели Аудио 
Норвегия строит первый в мире судоходный туннель: безопасность морских перевозок на новом уровне
Наука и техника
Норвегия строит первый в мире судоходный туннель: безопасность морских перевозок на новом уровне Аудио 
Кнопка в каждом автомобиле, о которой забывают: как 500 рублей утекают в никуда
Авто
Кнопка в каждом автомобиле, о которой забывают: как 500 рублей утекают в никуда Аудио 
Популярное
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи

О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.

Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику
Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская Сводка с фронта: в Шостке уничтожен полевой лагерь, подростков и женщин готовят в ВСУ Дмитрий Плотников Моя мама — мэр, мы тебя на СВО отправим. Эксперты оценили размах явления Любовь Степушова
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция
Последние материалы
Бронирую заранее: Прохор Шаляпин ответил Воле на обвинения во флирте с Утяшевой
Дикий, пустынный, идеальный: этот пляж не найдёшь случайно — и слава богу
Тренеры молчат, а бодибилдеры делают: упражнение, от которого растёт бицепс
Итальянское вино больше не льётся в Россию: экспорт рухнул на 57%
2000 лет и ни одной трещины: как римляне создали бетон, который лечит сам себя
Газировка в тесто? Не шутка, а настоящее спасение — готовим кружевные блины
Как правильно хранить горчицу, чтобы не потерять ее вкус
Дракон пробудился: почему кошка внезапно носится по квартире, будто её подменили
Сладкий или смертельно острый? Один признак, который выдаёт перец ещё до завязи
Места стало меньше, а вещей больше — как это незаметно происходит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.