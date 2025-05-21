Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеальный беспорядок: вещи, которые создают хаос, даже в чистой квартире
Кружка против старости: напитки, которые делают с кожей то, что не смог крем и ботокс
Каждый второй теряет зрение из-за нехватки этих веществ: запоминайте, пока есть шанс
Золотые монеты и браслеты: в горах Чехии обнаружили тайник с сокровищами на миллион долларов
Оживит даже сухую палку: как обычное средство превращает мёртвые черенки в живые растения
Биотопливо против выбросов: зачем в самолётах начнут использовать отходы
Забытая классика: 3 модели, которые могли изменить облик советского автопрома
Маршрут мечты в Италии: живописная тропа между морем, горами и стихами
Устала быть тяжёлой: Анна Седокова перекрасилась в блондинку

ПДД разрешают то, что пугает водителей: поворот под знак только прямо оказался законным

1:15
Авто

Ситуация знакомая многим: бензин на нуле, заправка уже видна, но на дороге — знак, который чётко велит ехать только прямо. Впереди — патруль ДПС. Что делать? Промчать мимо и заглохнуть через километр или рискнуть и свернуть?

British Petroleum заправка
Фото: commons.wikimedia.org by Philafrenzy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
British Petroleum заправка

На первый взгляд, знак 4.1.1 запрещает любые манёвры кроме движения вперёд. Но в реальности всё не так строго. Главное — помнить, как устроены правила.

Этот знак действует только до ближайшего перекрёстка. А самое важное — он не запрещает поворот на прилегающие территории. И автозаправка — именно такая территория. Она не предназначена для сквозного проезда, значит, подъезд к ней разрешён.

Всё просто: поворот на АЗС не считается нарушением. Поэтому ни о каком штрафе речи быть не может. Даже если рядом стоит инспектор, он не имеет оснований для претензий. А вот если попытаться проскочить налево через сплошную, тогда — да, будут проблемы.

Так что если видите знак "только прямо", но рядом — въезд на заправку, можете смело поворачивать. Главное — делать это аккуратно и без резких движений.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция
Садоводство, цветоводство
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция Аудио 
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт
Авто
Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт Аудио 
Нефтяной потолок рухнет: Евросоюз выдал Большой семёрке смертельный рецепт
Мир. Новости мира
Нефтяной потолок рухнет: Евросоюз выдал Большой семёрке смертельный рецепт Аудио 
Популярное
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи

О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.

Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Эта рыба вытесняет лосося с прилавков — пользы больше, стоит в разы дешевле
Минус на весах — уже с завтра: эти 5 вечерних привычек запускают жиросжигание
Риторика кончается, начинаются переговоры: Запад устал грозить, Трамп — устал ждать Дмитрий Плотников Малайзия обеспечит России выход на азиатские рынки СПГ. ЕС ждёт тройной удар Любовь Степушова Игорь Петренко: Я благодарен новороссийскому зрителю за тёплый приём! Анжела Якубовская
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Заморозки на подходе: кого в России коснётся арктический воздух в мае
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Последние материалы
Оживит даже сухую палку: как обычное средство превращает мёртвые черенки в живые растения
Биотопливо против выбросов: зачем в самолётах начнут использовать отходы
Забытая классика: 3 модели, которые могли изменить облик советского автопрома
Маршрут мечты в Италии: живописная тропа между морем, горами и стихами
Устала быть тяжёлой: Анна Седокова перекрасилась в блондинку
Мусор или золото для дачи? Что можно сделать из втулки от туалетной бумаги
Когда лак становится заявлением: цвета, которые взорвали модный 2025
Секреты балерин: 3 упражнения для улучшения осанки и здоровья позвоночника
Новый маршрут на авто: к Эльбрусу через три ущелья — вот что вас ждёт
Провокация обернется катастрофой: Россия приготовила ответ на поставки вооружений ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.