ПДД разрешают то, что пугает водителей: поворот под знак только прямо оказался законным

Ситуация знакомая многим: бензин на нуле, заправка уже видна, но на дороге — знак, который чётко велит ехать только прямо. Впереди — патруль ДПС. Что делать? Промчать мимо и заглохнуть через километр или рискнуть и свернуть?
На первый взгляд, знак 4.1.1 запрещает любые манёвры кроме движения вперёд. Но в реальности всё не так строго. Главное — помнить, как устроены правила.
Этот знак действует только до ближайшего перекрёстка. А самое важное — он не запрещает поворот на прилегающие территории. И автозаправка — именно такая территория. Она не предназначена для сквозного проезда, значит, подъезд к ней разрешён.
Всё просто: поворот на АЗС не считается нарушением. Поэтому ни о каком штрафе речи быть не может. Даже если рядом стоит инспектор, он не имеет оснований для претензий. А вот если попытаться проскочить налево через сплошную, тогда — да, будут проблемы.
Так что если видите знак "только прямо", но рядом — въезд на заправку, можете смело поворачивать. Главное — делать это аккуратно и без резких движений.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.