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Инспектор просит открыть капот: один документ может спасти от проблем и штрафов

1:44
Авто

Для водителя остановка на дороге - обычное дело. Документы показать, немного подождать — и поехал дальше. Но ситуация резко меняется, когда инспектор вдруг просит открыть капот. Многие тут же тянутся за ручкой, не подозревая, что этим могут сами себе создать проблему.

двигатель Chevrolet Cruze
Фото: Wikipedia by Tabercil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
двигатель Chevrolet Cruze

Молодые водители думают просто: "У меня всё в порядке, чего бояться?" А вот более опытные понимают: капот просто так открывать нельзя. Сначала — протокол. И не из вредности, а потому что так положено.

Никаких чётких законов, обязывающих водителя открывать капот "на всякий случай", нет. Проверка подкапотного пространства допускается только при наличии официального протокола досмотра — так гласит пункт 197 приказа МВД №664. Пока его нет, открывать машину никто не имеет права.

Если водитель открывает капот по просьбе, без бумажек, инспектор получает свободу действий. Формально — чтобы сверить номер. Но кто мешает заглянуть дальше и, к примеру, увидеть капающую тормозную жидкость? Это уже повод для штрафа и запрета эксплуатации авто. А дальше — классика: "Почему не проверили машину перед выездом?"

А ведь избежать этого легко. Нужно всего лишь напомнить про протокол. И, как показывает практика, как только речь заходит о бумагах, проверка заканчивается визуальным осмотром — и вас отпускают.

Главное — помнить свои права. Инспектор не имеет права прикасаться к автомобилю без оформления документов. Вежливо, спокойно, но уверенно — и вы избежите ненужных проблем.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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