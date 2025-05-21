Инспектор просит открыть капот: один документ может спасти от проблем и штрафов

1:44 Your browser does not support the audio element. Авто

Для водителя остановка на дороге - обычное дело. Документы показать, немного подождать — и поехал дальше. Но ситуация резко меняется, когда инспектор вдруг просит открыть капот. Многие тут же тянутся за ручкой, не подозревая, что этим могут сами себе создать проблему.

Фото: Wikipedia by Tabercil, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ двигатель Chevrolet Cruze

Молодые водители думают просто: "У меня всё в порядке, чего бояться?" А вот более опытные понимают: капот просто так открывать нельзя. Сначала — протокол. И не из вредности, а потому что так положено.

Никаких чётких законов, обязывающих водителя открывать капот "на всякий случай", нет. Проверка подкапотного пространства допускается только при наличии официального протокола досмотра — так гласит пункт 197 приказа МВД №664. Пока его нет, открывать машину никто не имеет права.

Если водитель открывает капот по просьбе, без бумажек, инспектор получает свободу действий. Формально — чтобы сверить номер. Но кто мешает заглянуть дальше и, к примеру, увидеть капающую тормозную жидкость? Это уже повод для штрафа и запрета эксплуатации авто. А дальше — классика: "Почему не проверили машину перед выездом?"

А ведь избежать этого легко. Нужно всего лишь напомнить про протокол. И, как показывает практика, как только речь заходит о бумагах, проверка заканчивается визуальным осмотром — и вас отпускают.

Главное — помнить свои права. Инспектор не имеет права прикасаться к автомобилю без оформления документов. Вежливо, спокойно, но уверенно — и вы избежите ненужных проблем.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

