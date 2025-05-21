Обычный багажник — неожиданный штраф: что нельзя возить, даже если кажется, что можно

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Многие водители даже не догадываются, что обычная перевозка, казалось бы, безобидных вещей может обернуться крупными неприятностями. Неправильный груз в багажнике способен не только ударить по кошельку, но и оставить без водительского удостоверения.

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Если предметы мешают обзору, нарушают устойчивость машины или загораживают номера — это уже повод для штрафа. Всё, что выступает за габариты авто, должно быть помечено знаком "Крупногабаритный груз". В тумане или ночью нужно добавить световые элементы — белый спереди, красный сзади. Пренебрежение этими деталями грозит штрафом до 2000 рублей, а иногда и временным лишением прав на срок до четырёх месяцев.

Проблемы могут начаться и из-за груза, связанного с охотой. Например, если вы перевозите тушу животного, у вас должны быть при себе охотничий билет и разрешение на добычу. Даже с документами нелегальная добыча, вроде браконьерского кабана, обернётся штрафом до 50 000 рублей.

Даже дрова могут стать поводом для претензий. Если у инспектора возникнут сомнения в законности их происхождения, придётся доказывать, что вы не нарушали лесной кодекс. Без документов — штраф до 5000 рублей для частных лиц и до 300 000 для организаций.

Домашний алкоголь - ещё одна тонкая тема. Если в машине окажется более 10 литров самогона или вина, это может вызвать интерес у проверяющих. В результате — до 5000 рублей штрафа.

Нельзя просто взять ёлку в лесу и перевезти её к себе на участок. Даже если вы хотели посадить дерево, такой самовольный вывоз — уже нарушение. За это положен штраф до 40 000 рублей.

И даже велосипед - потенциальная причина неприятностей. Если крепление перекроет номер машины, это может стоить вам до 7500 рублей. А в некоторых случаях — и прав на несколько месяцев.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

