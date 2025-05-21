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Заправка без штрафов и неловких ситуаций: один совет, который спасёт ваши нервы

2:02
Авто

Многие водители сталкивались с такой ситуацией: топливный бак — справа, а свободная колонка — слева. Очередь к нужной стороне тянется, а ждать не хочется. В ход идёт лайфхак - подъехать к колонке "не тем боком", вытянуть шланг и перебросить его через заднюю часть машины. Вроде бы удобно, но не нарушаете ли вы при этом правила?

Крышка бензобака
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Крышка бензобака

На самом деле, размещение горловины бензобака - просто инженерская особенность, и производители не придерживаются одного стандарта. Поэтому заправки оснащают колонками с обеих сторон. Но на практике всё не так гладко: одни места перегружены, другие свободны. И тут начинается импровизация.

С технической точки зрения, перебрасывать шланг через машину - не запрещено. Информационные стенды на АЗС обычно не содержат запрета на такой способ заправки, если шланг достаёт. Более того, это даже может ускорить обслуживание в целом. Но есть нюанс.

На некоторых АЗС длина и гибкость шлангов оставляют желать лучшего. Пистолет может попросту не дотянуться до бака. А если дотянется, но вы потянете с усилием — рискуете повредить оборудование. В этом случае придётся платить за ремонт.

Другой "хитрый" способ — подъехать к колонке против движения, особенно если это позволяет быстрее занять нужную позицию. Однако у АЗС есть чёткая схема проезда, обозначенная знаками и стрелками. Нарушение этих правил может привести к штрафу в 500 рублей — именно столько предусмотрено за проезд под знак "Въезд запрещён" согласно статье 12.16 КоАП РФ.

Так что, если бак с "неудобной" стороны - лучше просто подъехать как можно ближе к колонке и тянуть шланг аккуратно. Без рывков, без напряжения. Это безопаснее, не нарушает правил и, что самое главное, избавляет от неприятных последствий.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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