Автомобили теряют привычный звук: что случится с вашим радио уже совсем скоро

Кто из нас не включал радио по дороге на работу, в пробке или в долгой поездке? Музыка, новости, голоса - всё это делает поездку живой и настоящей. Но привычный спутник автомобилиста скоро изменится.
Речь не о том, что радио исчезает. Оно просто переходит в цифровую эпоху. Технология DAB (Digital Audio Broadcasting) вытесняет аналоговые FM и AM-волны - так же, как это раньше случилось с телевидением. Радио остаётся, но его формат — уже другой.
С конца 2020 года в Европейском союзе вступила в силу директива: все автомобили и бытовые устройства, продаваемые в ЕС, должны поддерживать цифровое вещание DAB. Так что если вы покупаете новую машину — DAB-радио в ней будет по умолчанию. А если автомобиль старше — потребуется установить отдельный приёмник.
Что даёт DAB? Звук становится чище — без помех, треска и хрипов. Появляется возможность транслировать текст и изображения прямо на экран. Это не просто радио — это уже мультимедийное сопровождение поездки.
В некоторых странах водители давно перешли на новый формат. А вот, например, в Греции всё ещё царит FM. Но это вопрос времени — цифровой сигнал уже стучится в двери.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.