Автомобили теряют привычный звук: что случится с вашим радио уже совсем скоро

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Кто из нас не включал радио по дороге на работу, в пробке или в долгой поездке? Музыка, новости, голоса - всё это делает поездку живой и настоящей. Но привычный спутник автомобилиста скоро изменится.

Фото: commons.wikimedia.org by FarGah1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Rover 75

Речь не о том, что радио исчезает. Оно просто переходит в цифровую эпоху. Технология DAB (Digital Audio Broadcasting) вытесняет аналоговые FM и AM-волны - так же, как это раньше случилось с телевидением. Радио остаётся, но его формат — уже другой.

С конца 2020 года в Европейском союзе вступила в силу директива: все автомобили и бытовые устройства, продаваемые в ЕС, должны поддерживать цифровое вещание DAB. Так что если вы покупаете новую машину — DAB-радио в ней будет по умолчанию. А если автомобиль старше — потребуется установить отдельный приёмник.

Что даёт DAB? Звук становится чище — без помех, треска и хрипов. Появляется возможность транслировать текст и изображения прямо на экран. Это не просто радио — это уже мультимедийное сопровождение поездки.

В некоторых странах водители давно перешли на новый формат. А вот, например, в Греции всё ещё царит FM. Но это вопрос времени — цифровой сигнал уже стучится в двери.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

