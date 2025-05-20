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Станция Ностальгия. Электрички из СССР, которых больше нет

2:29
Авто

Был в жизни каждого момент, когда ты стоишь на платформе с рюкзаком, банкой с огурцами и билетом в руках, а вдалеке слышно гудок — тот самый, растягивающийся, как утро после контрольной.

Таганрог. Электричка ЭР9П-К-283 на станции "Таганрог II"
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Таганрог. Электричка ЭР9П-К-283 на станции "Таганрог II"

Электричка. Советская. С железной душой. Сегодня эти поезда — почти миф. Их заменили модернизированные аналоги, с кондиционером и отсутствием души. А те — настоящие — остались только в воспоминаниях и на пожелтевших фотокарточках.

Вагон твоего детства

Пойманный на бегу, пропылённый, со скрипящими дверьми и суровым запахом тормозных колодок — наш, родной ЭР2, а иногда даже ЭР1. Электричка, которой всё было нипочём: жара, мороз, поздний пассажир с велосипедом.

Каждая поездка — как квест:

  • найти не прокуренное купе (спойлер: не найти)
  • угадать, какой вагон с работающей печкой
  • доехать до дачи, не потеряв трёх пальцев на дверях.

Герои маршрута

  • Контролёр, магией появляющийся на "твоей" станции, когда билет ещё не компостирован
  • Бабушки с ведром малины, чьи сумки пахли как лето и сырые газеты
  • Студенты с гитарой, игравшие с такой скорбью, как будто возвращаются в места не столь отдалённые.

Декорации за окном

Электричка не ехала — она плыла сквозь эпоху. За окном мелькали посёлки с бетонными сараями, облупленные станции с названиями вроде "88 км" и одинокие дачники, машущие рукой в пространство, где давно уже никто не машет в ответ.

И больше не придёт

Сегодня эти электрички исчезли. Их списали, заменили, разрезали на металл. Вместе с ними ушёл особый ритм жизни — без приложений, турникетов и QR-кодов. Ушёл этот фоновый гул мотор-генератора, запах нагретого пластика и голос из динамика, объявляющий:
"Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — детство".

Электрички прошлого не были удобными — они были настоящими. В них не было Wi-Fi, зато была жизнь. Бесконечная, шумная, пыльная, но искренняя, как билет, купленный на последние 20 копеек. И если когда-нибудь вы услышите вдали гудок и вздрогнете — не бойтесь. Это просто ваша личная "Станция Ностальгия" подала сигнал отправления.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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