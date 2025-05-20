Новая Yugo показала себя в Мюнхене — но это лишь начало

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Югославская легенда возвращается — на автошоу Car Design Event в Мюнхене представили первую концептуальную модель марки Yugo. Бренд, знакомый тысячам водителей ещё с конца XX века, получил вторую жизнь: теперь это стильный трёхдверный хэтчбек B-класса, ориентированный на доступность для европейского покупателя.

Фото: commons.wikimedia.org by Сведения об авторе отсутствуют или не читаются программно. Предположительно, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Zastava 101 front

Полностью рабочий прототип обещают показать в Белграде в 2027 году. Над дизайном работает серб Дарко Маркета, а за всю концепцию отвечает Александр Белич - инженер и экономист из Германии. Именно он выкупил права на бренд Yugo и вложил в проект собственные средства.

Технические характеристики будущей модели пока держатся в секрете. Известно лишь, что автомобиль получит классический двигатель внутреннего сгорания с механической или автоматической коробкой передач. В будущем может появиться и электрическая версия.

А уже в сентябре нынешнего года представят спортивную модификацию концепта, которая, по заверениям авторов проекта, удивит сочетанием динамики и ностальгии.

С 1980 по 2008 год было выпущено около 794 тысяч автомобилей Yugo. Они продавались по всей Европе и даже поставлялись в США. Теперь бренд возвращается — и делает это громко.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

