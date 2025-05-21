Права аннулируют как проездной: новый закон превращает должников в пешеходов

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1:55
Авто

Отказался платить за ущерб после ДТП? Попрощайся с водительскими правами. Именно такой поворот предлагает свежий законопроект, внесённый в Госдуму. Его цель — поставить заслон на пути водителей-должников, которые после аварий предпочитают делать вид, что "ничего не было".

Машина после аварии
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машина после аварии

Инициативу продвигает депутат Сардана Авксентьева (партия "Новые Люди"), которая считает, что нынешние законы не справляются с проблемой. Сейчас прав лишают за неуплату алиментов и компенсации по уголовным делам, но ущерб от ДТП в этот список не входит. А значит, водитель может остаться безнаказанным — даже после судебного решения о выплате.

Кого это коснётся

Новая мера должна затронуть только тех, чья задолженность превышает 100 тысяч рублей. По задумке, это отсечёт "мелких должников" и не создаст лишнюю нагрузку на людей, оказавшихся в сложной ситуации.

Особое внимание уделяется тем, кто намеренно не покупает ОСАГО или регистрирует авто на подставных лиц. Это часто мигранты или социально незащищённые водители, с которых в итоге трудно что-либо взыскать.

Почему это важно

Без страховки — никаких компенсаций. Без компенсаций — пострадавшие оказываются в безвыходной ситуации. Новый законопроект предлагает простой, но жёсткий инструмент давления: не заплатил — не води. Это может стать эффективным рычагом воздействия на недобросовестных участников ДТП.

А что дальше

Даже если закон примут, останется масса вопросов:

  • Как фиксировать злостных неплательщиков?

  • Будет ли лишение прав временным или бессрочным?

  • Как это скажется на судебной практике?

Пока это только предложение. Но если механизм заработает, правила игры на дорогах могут измениться навсегда.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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