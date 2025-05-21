Права аннулируют как проездной: новый закон превращает должников в пешеходов

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Отказался платить за ущерб после ДТП? Попрощайся с водительскими правами. Именно такой поворот предлагает свежий законопроект, внесённый в Госдуму. Его цель — поставить заслон на пути водителей-должников, которые после аварий предпочитают делать вид, что "ничего не было".

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Машина после аварии

Инициативу продвигает депутат Сардана Авксентьева (партия "Новые Люди"), которая считает, что нынешние законы не справляются с проблемой. Сейчас прав лишают за неуплату алиментов и компенсации по уголовным делам, но ущерб от ДТП в этот список не входит. А значит, водитель может остаться безнаказанным — даже после судебного решения о выплате.

Кого это коснётся

Новая мера должна затронуть только тех, чья задолженность превышает 100 тысяч рублей. По задумке, это отсечёт "мелких должников" и не создаст лишнюю нагрузку на людей, оказавшихся в сложной ситуации.

Особое внимание уделяется тем, кто намеренно не покупает ОСАГО или регистрирует авто на подставных лиц. Это часто мигранты или социально незащищённые водители, с которых в итоге трудно что-либо взыскать.

Почему это важно

Без страховки — никаких компенсаций. Без компенсаций — пострадавшие оказываются в безвыходной ситуации. Новый законопроект предлагает простой, но жёсткий инструмент давления: не заплатил — не води. Это может стать эффективным рычагом воздействия на недобросовестных участников ДТП.

А что дальше

Даже если закон примут, останется масса вопросов:

Как фиксировать злостных неплательщиков?

Будет ли лишение прав временным или бессрочным?

Как это скажется на судебной практике?

Пока это только предложение. Но если механизм заработает, правила игры на дорогах могут измениться навсегда.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.

