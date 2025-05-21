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Машины, которые гаишники тормозят в первую очередь — вы не поверите, кто в списке

2:08
Авто

На дороге патруль замечается не сразу, но напряжение появляется мгновенно. Даже при полном порядке с документами и ремнём безопасности — тревога остаётся. Причина проста: некоторые машины инспектора замечают в первую очередь. И дело не только в нарушениях.

Автомобиль ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль ДПС

Что становится причиной остановки

В первую очередь реагируют на стиль вождения. Заметны зигзаги, проезд на жёлтый, нестабильная дистанция, излишняя резкость или неуверенность за рулём. Такие сигналы чаще всего становятся поводом для остановки.

Внимание также привлекают грязные номера или фары. Это — формальный повод для штрафа. Проверяется и состояние автомобиля: наличие вмятин, нефиксированных бамперов, подтёков масла. Такие признаки могут указывать на недавнее ДТП или технические проблемы.

Визуальные признаки "рисковых" машин

Чаще всего проверяются автомобили с нестандартным внешним видом. Подозрение вызывают обвесы, тюнинг, громкие выхлопные системы, яркие цвета. При наличии незарегистрированных изменений в конструкции оформляется протокол.

Интерес вызывает и внешний возраст машины. Старый кузов, ржавчина, следы ремонта "на коленке" могут свидетельствовать об отсутствии страховки.

Частые заблуждения

Считается, что владельцев дорогих машин не останавливают. На практике ситуация противоположная: среди таких водителей встречается больше тех, кто пренебрегает документами и правилами. В таких случаях проверка проводится в первую очередь.

Женщин останавливают реже — оформление занимает больше времени, а доказательства нарушения должны быть безупречны.

Как свести риск к минимуму

Не рекомендуется выделяться. Автомобиль должен быть чистым, технически исправным, без визуального "шума" вроде тюнинга и агрессивного вождения. Спокойный и предсказуемый стиль снижает вероятность остановки до минимума.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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