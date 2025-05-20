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Все водители попадают в эту ловушку: под стрелкой, а ехать надо прямо — спасает один знак

1:53
Авто

Каждый водитель хоть раз оказывался в ситуации: встал в правую полосу под стрелку направо, а ехать нужно прямо. Сзади уже нетерпеливо сигналят, а ты стоишь и не понимаешь — нарушить или ждать? Спокойно: инспектор ГАИ объяснил, как действовать правильно, чтобы не схлопотать штраф.

Стрелка светофора
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стрелка светофора

Не полагайся на стрелку — смотри на знак

Часто на перекрёстках можно двигаться прямо даже из правой полосы. Стрелка направо в этом случае просто помогает разгрузить поток, а не запрещает проезд вперёд. Чтобы понять, как двигаться, достаточно:

  • взглянуть на дорожный знак над полосой;

  • проверить данные в навигаторе — современные приложения отображают допустимые направления.

Если по знаку разрешено ехать прямо, можно спокойно дождаться общего зелёного и продолжить путь — не важно, что сзади сигналят те, кому нужно направо.

Но если только направо — придётся подчиниться

Если знак указывает движение строго направо, других вариантов нет — поворачивай. Потом уже можно найти ближайший разворот и вернуться на нужный маршрут. Иначе — штраф, особенно если на перекрёстке стоит камера.

В незнакомом городе — максимум внимания

В крупных городах движение может регулироваться сразу несколькими секциями светофора. Тут важно:

  • заранее перестраиваться в нужный ряд;

  • следить за разметкой — перестроение через сплошную гарантированно обернётся штрафом;

  • помнить, что камеры фиксируют не только проезд на красный, но и нарушение полосности.

Ещё один важный совет — планируй поездку

Если едешь в незнакомое место, выбирай время с меньшей загрузкой дорог. И всегда закладывай запас времени. Тогда не придётся метаться по рядам или рисковать безопасностью, нарушая правила.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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