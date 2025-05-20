Страховой придётся вернуть деньги, которые раньше удерживала: ОСАГО снова имеет смысл

Скоро водителям станет проще получить полноценную компенсацию за ремонт по ОСАГО. Законопроект с важными изменениями готовят к внесению в Госдуму, и страховщики уже одобрили инициативу.
Главная новость — возможность получить компенсацию за износ деталей, которая раньше просто вычиталась из суммы выплат. Теперь, если водитель потратит свои деньги на ремонт и предоставит подтверждающие документы, ему доплатят — с учетом износа.
Это нововведение будет работать, если:
ремонт выполнен в течение 9 месяцев после аварии;
средства, полученные по ОСАГО, не покрыли все расходы;
автовладелец подтвердит расходы документально.
Таким образом, страховая доначислит сумму, которой изначально не хватило из-за вычета на износ.
По словам президента Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева, предлагаемые изменения сделают систему понятнее, а взаимодействие со страховой — более предсказуемым и комфортным.
"Новая система имеет все шансы стать проще, удобнее и понятнее для простого водителя", — рассказывает Евгения.
Страховщики поддерживают инициативу, ведь она убирает множество неясностей, особенно для тех, кто не разбирается в нюансах страхования.
Если повреждения незначительные, водитель сможет отказаться от ремонта и получить деньги. Но если он всё же захочет восстановить авто, то должен будет:
предъявить машину страховой в течение 5 дней;
указать на возможные скрытые повреждения.
Центробанк ранее выступал против полной отмены учета износа, но одобряет предложенный компромисс. Перерасчёт будет проводиться по методике ЦБ, что придаёт прозрачность и единообразие процессу.
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.
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