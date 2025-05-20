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Страховой придётся вернуть деньги, которые раньше удерживала: ОСАГО снова имеет смысл

1:57
Авто

Скоро водителям станет проще получить полноценную компенсацию за ремонт по ОСАГО. Законопроект с важными изменениями готовят к внесению в Госдуму, и страховщики уже одобрили инициативу.

Автоавария
Фото: Designed by Freepik by rorozoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автоавария

Больше денег — при реальном ремонте

Главная новость — возможность получить компенсацию за износ деталей, которая раньше просто вычиталась из суммы выплат. Теперь, если водитель потратит свои деньги на ремонт и предоставит подтверждающие документы, ему доплатят — с учетом износа.

Это нововведение будет работать, если:

  • ремонт выполнен в течение 9 месяцев после аварии;

  • средства, полученные по ОСАГО, не покрыли все расходы;

  • автовладелец подтвердит расходы документально.

Таким образом, страховая доначислит сумму, которой изначально не хватило из-за вычета на износ.

Удобнее для водителя

По словам президента Российского союза автостраховщиков Евгения Уфимцева, предлагаемые изменения сделают систему понятнее, а взаимодействие со страховой — более предсказуемым и комфортным.

"Новая система имеет все шансы стать проще, удобнее и понятнее для простого водителя", — рассказывает Евгения.

Страховщики поддерживают инициативу, ведь она убирает множество неясностей, особенно для тех, кто не разбирается в нюансах страхования.

По-прежнему — выбор за водителем

Если повреждения незначительные, водитель сможет отказаться от ремонта и получить деньги. Но если он всё же захочет восстановить авто, то должен будет:

  • предъявить машину страховой в течение 5 дней;

  • указать на возможные скрытые повреждения.

Что говорит регулятор

Центробанк ранее выступал против полной отмены учета износа, но одобряет предложенный компромисс. Перерасчёт будет проводиться по методике ЦБ, что придаёт прозрачность и единообразие процессу.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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