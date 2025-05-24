Бачок переполнен охлаждающей жидкостью: как отличить норму от первых признаков перегрева

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Весной под капотом можно обнаружить странную картину: в расширительном бачке вдруг слишком много охлаждающей жидкости. Паниковать или нет — зависит от причины.

Фото: Wikipedia by fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ антифриз

Иногда всё просто — и в этом "виновата" весна

С потеплением антифриз расширяется — это его естественное свойство. Зимой вы долили его до нужного уровня, а теперь, на фоне плюсовой температуры и прогрева мотора, жидкость оказалась выше нормы.

Если после активной поездки вы заметили увеличение — просто подождите. Остывший двигатель вернёт уровень к прежнему состоянию. Главное, чтобы жидкость не выливалась за пределы бачка и не появилась пена.

Но бывают и тревожные сигналы

Вот что может скрываться за аномальным подъёмом уровня охлаждающей жидкости:

Воздушная пробка — мешает циркуляции антифриза, перегревает двигатель и отключает печку. Часто появляется из-за трещин или негерметичности системы.

Старый антифриз — после 2 лет он теряет свойства, нарушает охлаждение и сбивает уровень в бачке.

Засорённый радиатор — уменьшает объём системы, создавая эффект "переполненности".

Неисправный термостат — гоняет жидкость по малому кругу, не давая ей охладиться, вызывая перегрев и подъем уровня.

Если заметили подтёки, пузырьки в бачке, проблемы с печкой или нестабильную температуру — игнорировать это нельзя. Охлаждающая система — не шутка, особенно в жару или при длительных поездках.