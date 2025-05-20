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Мопед Верховина: заветная мечта советского подростка

2:41
Авто

"Верховина" была мечтой тысяч советских подростков.

Мопед Верховина во Владивостоке ф1
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Мопед Верховина во Владивостоке ф1

В эпоху, когда мотоцикл "ИЖ" казался взрослой роскошью, а автомобиль — недостижимой фантастикой, мопед был первым шагом к свободе и скорости. И "Верховина" занимала в этом мире особое место.

Символ свободы

Для советского подростка 70-80-х годов мопед означал первую взрослую технику, которую можно было водить без прав. Он дарил ощущение независимости:
съездить к друзьям в соседнюю деревню, увезти в лес удочки и рюкзак, просто покататься по улицам, вызывая зависть у ровесников.

Где и как производился

  • Производитель: Львовский мотозавод (ЛМЗ)
  • Годы выпуска: с 1965 по начало 1980-х
  • Двигатель: советские двухтактные моторы типа "Ш-51", "Ш-58", позже — V-50, V-501 (в зависимости от модели).

Главное о "Верховине"

Модельный ряд включал несколько модификаций:

Верховина-3 (1968)

Первый серийный мопед с педалями. Тонкий бак, узкое сиденье, жёсткая задняя подвеска.

Верховина-5 (1973)

Более "взрослый" внешний вид. Подвеска спереди и сзади. Легко разгонялась до 50 км/ч — по тем временам почти космос!

Верховина-7 (конец 70-х)

Самая массовая модель. Улучшенная рама, комфортное седло. Уже имела схожие черты с мопедами типа Riga или Delta.

Почему их так любили?

  • Доступность: можно было накопить деньги, собрать детали, а иногда даже получить от старших.
  • Простота: ремонтировали сами, в сарае или во дворе.
  • Обучение: это была первая "школа" техники и моторного транспорта.
  • Стиль: подросток с мопедом считался крутым — особенно с блестящими зеркалами и кожаной курткой.

Куда они делись?

После 90-х мопеды исчезли с улиц — их вытеснили китайские скутеры. Но:

  • многие сохранились у коллекционеров,
  • энтузиасты восстанавливают их и устраивают ретропробеги,
  • на сайтах объявлений регулярно встречаются предложения — порой даже в оригинальной упаковке!

Дух юности на двух колёсах

Мопед "Верховина" — это не просто транспорт. Это эпоха, ностальгия и воспоминания о первой скорости, бензиновом запахе и ветре в лицо. Для тысяч подростков он стал первым шагом в мир техники, свободы и самостоятельности.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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