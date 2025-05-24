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Полис дешевеет, деньги растут: ОСАГО готовит старым авто приятный сюрприз

1:52
Авто

Компенсации по ОСАГО в России могут пересчитать. Причём в пользу водителей. Если поправки одобрят, страховщикам запретят учитывать износ автомобиля при выплатах, как это происходит сейчас.

Страховщик осматривает машину после ДТП
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Страховщик осматривает машину после ДТП

Минус 50% за возраст? Больше нет

Сейчас, если ваша машина не с конвейера, страховая легко урежет выплату на 20-50%. Логика простая: чем старше авто — тем меньше компенсация. Но теперь в Центробанке решили: хватит. Новый законопроект уже согласован и скоро поступит в Госдуму.

Что меняется

Если денег по ОСАГО не хватит на ремонт, можно будет требовать доплату.

Но не "просто так" — нужно будет:

  • Приехать в сервис, пройти диагностику

  • Получить расчёт стоимости

  • Отправить документы в страховую

Если у компании возникнут сомнения — она может потребовать осмотреть машину лично. То есть за автоматическим переводом на карту не стоит гнаться: всё строго по процедуре. Но результат — реальные деньги, а не усреднённая компенсация по возрасту авто.

Цены снижаются, выплаты растут

Интересно, что стоимость полисов падает, а выплаты по ОСАГО — растут. Средняя цена ОСАГО в первом квартале 2025 года составила 7511 рублей — на 6% меньше, чем год назад. А вот средняя компенсация выросла до 106 926 рублей — +15%.

Кому это выгодно

Прежде всего — владельцам машин, у которых есть возраст, но ещё хватает ресурса. Те, кто ездит не на новой иномарке, но и не на развалюхе. Новый подход может серьёзно упростить им жизнь после ДТП.

Решение ещё не принято, но шансы велики. Возможно, ОСАГО действительно станет ближе к здравому смыслу.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО) — вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое распространение в 1940—1950-х годах в Европе (а позже — и в остальном мире), при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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