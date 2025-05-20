Трамвай ЛМ-57 и другие легенды рельс: что каталось по улицам советских городов

Советские города невозможно представить без грохочущих трамваев.
Они были не только транспортом, но и частью городской культуры. Самый узнаваемый среди них — ЛМ-57, прозванный "Слоном". Но были и другие — не менее интересные и значимые.
ЛМ-57 — "Слон" с ленинградской пропиской
ЛВ-52 — мост между эпохами
Tatra T3 — чехословацкий гость
КТМ-5 — трудяга из Усть-Катава
РВЗ-6 — компактный и надёжный
Ностальгия на рельсах
Трамваи вроде ЛМ-57 были больше, чем просто машины. Они стали частью городской души — шумных проспектов, утренних поездок, вечерних возвращений домой.
Каждый трамвай — это фрагмент истории, которую до сих пор бережно хранят музеи и энтузиасты.
Сегодня многие из них ушли на покой, но где-то их всё ещё можно встретить — в музеях, ретропробегах и на экскурсионных маршрутах, где они продолжают рассказывать свою рельсовую историю.
Этот тёмный, сладкий и полезный фрукт недооценивают зря. Он укрепляет кости, разглаживает кожу и улучшает пищеварение — пора узнать его поближе.