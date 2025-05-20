Трамвай ЛМ-57 и другие легенды рельс: что каталось по улицам советских городов

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Советские города невозможно представить без грохочущих трамваев.

Фото: commons.wikimedia.org by Павел Падалкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Трамвай ЛМ-57

Они были не только транспортом, но и частью городской культуры. Самый узнаваемый среди них — ЛМ-57, прозванный "Слоном". Но были и другие — не менее интересные и значимые.

ЛМ-57 — "Слон" с ленинградской пропиской

Годы выпуска: 1957-1968

Прозвище: "Слон" — за плавные линии и внушительный вид.

Особенности: цельнометаллический кузов, просторный салон, округлые формы.

География: Ленинград, Москва, Горький, Тбилиси, Ташкент и другие.

ЛВ-52 — мост между эпохами

Годы: 1952-1960

Более угловатый и строгий, чем ЛМ-57, но уже с признаками послевоенного обновления.

Использовался в крупных промышленных центрах.

Tatra T3 — чехословацкий гость

Поставки: с 1963 года

Надёжный, лёгкий в управлении, с плавным ходом — быстро стал любимцем пассажиров.

Был массово распространён в СССР, особенно в восточноевропейских республиках.

КТМ-5 — трудяга из Усть-Катава

Годы: 1969-1992

Самый массовый трамвай СССР — более 14 000 штук.

Простой, выносливый, без изысков — идеален для провинциальных маршрутов.

РВЗ-6 — компактный и надёжный

Производитель: Рига

Годы: 1960-1987

Идеален для узких улиц и старых районов, нередко работал в составе с прицепом.

Ностальгия на рельсах

Трамваи вроде ЛМ-57 были больше, чем просто машины. Они стали частью городской души — шумных проспектов, утренних поездок, вечерних возвращений домой.

Каждый трамвай — это фрагмент истории, которую до сих пор бережно хранят музеи и энтузиасты.

Сегодня многие из них ушли на покой, но где-то их всё ещё можно встретить — в музеях, ретропробегах и на экскурсионных маршрутах, где они продолжают рассказывать свою рельсовую историю.