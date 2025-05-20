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Трамвай ЛМ-57 и другие легенды рельс: что каталось по улицам советских городов

2:24
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Советские города невозможно представить без грохочущих трамваев.

Трамвай ЛМ-57
Фото: commons.wikimedia.org by Павел Падалкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Трамвай ЛМ-57

Они были не только транспортом, но и частью городской культуры. Самый узнаваемый среди них — ЛМ-57, прозванный "Слоном". Но были и другие — не менее интересные и значимые.

ЛМ-57 — "Слон" с ленинградской пропиской

  • Годы выпуска: 1957-1968
  • Прозвище: "Слон" — за плавные линии и внушительный вид.
  • Особенности: цельнометаллический кузов, просторный салон, округлые формы.
  • География: Ленинград, Москва, Горький, Тбилиси, Ташкент и другие.

ЛВ-52 — мост между эпохами

  • Годы: 1952-1960
  • Более угловатый и строгий, чем ЛМ-57, но уже с признаками послевоенного обновления.
  • Использовался в крупных промышленных центрах.

Tatra T3 — чехословацкий гость

  • Поставки: с 1963 года
  • Надёжный, лёгкий в управлении, с плавным ходом — быстро стал любимцем пассажиров.
  • Был массово распространён в СССР, особенно в восточноевропейских республиках.

КТМ-5 — трудяга из Усть-Катава

  • Годы: 1969-1992
  • Самый массовый трамвай СССР — более 14 000 штук.
  • Простой, выносливый, без изысков — идеален для провинциальных маршрутов.

РВЗ-6 — компактный и надёжный

  • Производитель: Рига
  • Годы: 1960-1987
  • Идеален для узких улиц и старых районов, нередко работал в составе с прицепом.

Ностальгия на рельсах

Трамваи вроде ЛМ-57 были больше, чем просто машины. Они стали частью городской души — шумных проспектов, утренних поездок, вечерних возвращений домой.

Каждый трамвай — это фрагмент истории, которую до сих пор бережно хранят музеи и энтузиасты.
Сегодня многие из них ушли на покой, но где-то их всё ещё можно встретить — в музеях, ретропробегах и на экскурсионных маршрутах, где они продолжают рассказывать свою рельсовую историю.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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