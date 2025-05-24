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Под стрелкой, а хочешь прямо? Камера уже следит за твоим решением

1:42
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Ситуация знакома каждому: стоишь в правой полосе под стрелкой направо, но тебе надо ехать прямо. Сзади уже сигналят, кто-то крутит пальцем у виска, а ты гадаешь — ждать общий зелёный или свернуть «по правилам» и искать объезд?

Светофор
Фото: freepik.com by frimufilms, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Светофор

На первый взгляд — дилемма. На деле — всё зависит от дорожного знака.

Если знак разрешает движение прямо из правого ряда — ты можешь спокойно ждать общий зелёный сигнал и ехать, куда планировал. Стрелка тут — не приговор, а просто разгрузка трафика для тех, кто поворачивает. Это подтверждают и знаки, и навигационные приложения.

Но если стрелка направо — единственный допустимый вариант, то тебе, увы, придётся повернуть, а затем найти место для разворота. Выехать прямо — нарушение, особенно если на перекрёстке установлена камера. Последствия — штраф, а иногда и снятие с учёта за повторное нарушение.

На что обратить внимание:

  • Всегда смотри на знаки и разметку. Они скажут больше, чем торопливые советы из соседней машины.

  • Перестраиваться в нужный ряд нужно заранее. Особенно в незнакомом городе, где один неверный манёвр может закончиться ДТП.

  • Не пересекай сплошную линию — камеры фиксируют всё.

  • Планируй поездки с запасом времени. В час пик проще нарушить из-за спешки. Лучше выехать пораньше, чем потом объясняться в ГИБДД.

Запомни главное: если ты встал в полосу под стрелку, но хочешь ехать прямо — сначала проверь знаки. Закон может быть на твоей стороне. Или… нет.

Уточнения

Светофо́р — светосигнальный аппарат для регулирования движения транспорта и пешеходов, в котором используются сигнальные огни и другие световые сигналы. Светофор разрешает или запрещает движение транспорта и пешеходов в определённом направлении на небольшое время. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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