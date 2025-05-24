Машину сняли с учёта, потому что сертификат — фальшивка: как это стало возможным

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Пока одни владельцы иномарок сдают авто на многочасовые осмотры, другие получают сертификаты за пару минут… без выезда в лабораторию. Но чем это может обернуться?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Угонщик вскрывает машину

Новая мошенническая схема в автоиндустрии

В России всплыла схема, позволяющая обходить обязательную сертификацию автомобилей. Как выяснило издание "Известия", некоторые испытательные центры выдают документы о безопасности автомобилей дистанционно — без физического осмотра, как того требует закон.

Эксперимент подтвердил: схема работает

Совместно с Национальным автомобильным союзом был проведён тест: гибрид Lixiang L7 получил все сертификаты за 40 тысяч рублей, причём без предъявления в лабораторию. Оплата — на карту, без договора. Через несколько минут — готовые документы. Всё "официально", только вот по закону — это преступление.

Нарушение закона с последствиями

В Росаккредитации и Росстандарте уже подтвердили: такие случаи — прямое нарушение законодательства. По данным ведомств, только недавно аннулировали около 500 поддельных сертификатов. А это значит, что выданные на их основе электронные ПТС тоже становятся недействительными.

Авто могут снять с учёта

Адвокат Сергей Радько предупреждает: если при регистрации машины использовались фальшивые документы, автомобиль просто снимут с учёта. Особенно рискуют владельцы "серых" автомобилей, ввезённых без официальных представителей — такие машины могут лишиться "легального статуса" в один момент.

Уточнения

Паспорт транспортного средства (ПТС) — документ, содержащий сведения об основных технических характеристиках транспортного средства, идентификационные данные основных агрегатов, сведения о собственнике, постановке на учёт и снятии с учёта.

