Тяжело нажимается педаль тормоза? Проверь эти системы — рискуешь безопасностью

Если педаль тормоза внезапно стала нажиматься с трудом — не игнорируйте это. Возможно, ваш автомобиль предупреждает о серьёзной проблеме.
По словам директора по сервису и запчастям "Авилон Mercedes-Benz" Алексея Балашова, чаще всего причина в нём. Повреждение диафрагмы, подсос воздуха в шлангах или поломка насоса усиливают сопротивление при нажатии на педаль.
Здесь тугая педаль может оказаться следствием сбоев в электронике или программных неполадок. Электронная система управления тормозами, в отличие от механической, может "заглючить" — и тогда не обойтись без диагностики.
Жёсткость может появиться из-за:
завоздушивания гидравлической системы;
износа или заклинивания тормозных суппортов и поршней;
использования старой или некачественной тормозной жидкости.
Даже мелкие ошибки в системе ABS, ESP или адаптивного торможения способны изменить поведение педали. Один сбой датчика — и тормоза начинают "жить своей жизнью".
Не стоит надеяться, что проблема пройдёт сама. Автомобиль — не гаджет, где можно просто "перезагрузить". При первых признаках неполадок обращайтесь в сервис. Это не просто вопрос комфорта, а вашей безопасности.
Тормозная система — специальная система для замедления или полного прекращения движения чего-либо, например груза, повозки, автомобиля, самолёта, подъёмной машины и прочего, которая дает возможность управлять этим движением и в случае надобности остановить его.
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