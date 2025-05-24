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Тяжело нажимается педаль тормоза? Проверь эти системы — рискуешь безопасностью

1:29
Авто

Если педаль тормоза внезапно стала нажиматься с трудом — не игнорируйте это. Возможно, ваш автомобиль предупреждает о серьёзной проблеме.

тормоз
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
тормоз

Главный подозреваемый — вакуумный усилитель

По словам директора по сервису и запчастям "Авилон Mercedes-Benz" Алексея Балашова, чаще всего причина в нём. Повреждение диафрагмы, подсос воздуха в шлангах или поломка насоса усиливают сопротивление при нажатии на педаль.

Для электромобилей всё сложнее

Здесь тугая педаль может оказаться следствием сбоев в электронике или программных неполадок. Электронная система управления тормозами, в отличие от механической, может "заглючить" — и тогда не обойтись без диагностики.

Есть и другие причины

Жёсткость может появиться из-за:

  • завоздушивания гидравлической системы;

  • износа или заклинивания тормозных суппортов и поршней;

  • использования старой или некачественной тормозной жидкости.

Опасность таится и в электронике

 Даже мелкие ошибки в системе ABS, ESP или адаптивного торможения способны изменить поведение педали. Один сбой датчика — и тормоза начинают "жить своей жизнью".

Не стоит надеяться, что проблема пройдёт сама. Автомобиль — не гаджет, где можно просто "перезагрузить". При первых признаках неполадок обращайтесь в сервис. Это не просто вопрос комфорта, а вашей безопасности.

Уточнения

Тормозная система — специальная система для замедления или полного прекращения движения чего-либо, например груза, повозки, автомобиля, самолёта, подъёмной машины и прочего, которая дает возможность управлять этим движением и в случае надобности остановить его.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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