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ЗИЛ-130: гордость СССР и катализатор глухоты

2:16
Авто

В истории СССР было немало достижений: Гагарин в космосе, БелАЗ на стройке и, конечно, ЗИЛ-130 — грузовик, который мог не только везти три тонны щебня, но и уверенно доводить окружающих до лёгкой тугоухости.

ЗИЛ-130
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ЗИЛ-130

ЗИЛ-130 — это не просто грузовик, это символ. Символ того, что в Советском Союзе с шумоизоляцией дружили примерно так же, как с джазом и рок-н-роллом. Его двигатель V8 ревел так, будто вместо бензина в бак залили злость и колхозные будни. Услышать рядом радио? Только если у тебя в ухе наушник от военной связи.

Этот могучий монстр выпускался с 1962 по 1994 год — и не просто выпускался, а бодро рассекал просторы от Архангельска до Душанбе. Он не боялся ни грязи, ни бездорожья, ни отсутствия нормального техобслуживания. Да и зачем оно ему, если любой уважающий себя шофёр возил в кабине молоток, проводку и веру в авось?

Комфорт? Конечно, был! По советским меркам. Жесткая скамейка, руль, напоминающий штурвал катера, и печка, работающая по принципу: "либо в аду, либо в Арктике". Плюс постоянный вибромассаж пятой точки и бесплатная терапия от остеохондроза за счёт подвески. Окна — с ручкой, климат-контроль — открываешь форточку.

Но главное — внешний вид. Сине-белая расцветка, решётка радиатора с бровями и обаяние рабочей лошадки. Это была не просто машина — это был способ жизни. Громкий, неудобный, но до слёз родной.

Сегодня ЗИЛ-130 — уже олдтаймер, ретролегенда, артефакт эпохи. Его можно увидеть на выставках, в частных коллекциях и, внезапно, в некоторых деревнях, где он продолжает бодро фырчать, как будто вчера сошёл с конвейера.

Потому что ЗИЛ-130 — он как советская идея: шумный, не всегда удобный, но живучий и вызывающий тёплую ностальгию. Особенно у тех, кто до сих пор не восстановил слух после смены за рулём.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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