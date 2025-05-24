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Звуки дороги, как фоновый стресс: кому стоит вложиться в шумоизоляцию

1:28
Авто

Гул шин, завывание ветра, стук мелких камешков по аркам — на скорости свыше 100 км/ч даже самый привычный автомобиль может начать утомлять. Особенно если дорога дальняя, а вы — не поклонник разговаривать на повышенных тонах или перекрикивать радио.

Женщина за рулём
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина за рулём

Кому действительно стоит задуматься о шумоизоляции

Если вы часто выезжаете на трассу, возите семью в путешествия или работаете в такси, шумоизоляция салона перестаёт быть "прихотью" и становится вопросом комфорта и даже усталости водителя. Длительный шум влияет не только на самочувствие, но и на концентрацию.

Кроме того, дополнительная звукоизоляция бывает полезна, если:

  • заводская защита у вашей машины оставляет желать лучшего;

  • вы поставили мощную аудиосистему и хотите услышать музыку, а не улицу;

  • вы просто хотите тишины, как дома — в своём кресле, но на колёсах.

А когда — не стоит

Если вы катаетесь в основном по городу, по привычным маршрутам и не замечаете звуков — не мучайте себя и кошелёк. Эффект может быть минимальным, особенно в бюджетных автомобилях, где шумоизоляция ограничена конструктивно.

Что важно учесть

Выбирая шумоизоляцию, обращайте внимание на:

  • плотность и качество материалов;

  • опыт установщиков;

  • зоны обработки (двери, пол, арки, крыша — всё это влияет на итоговую тишину).

Уточнения

Звукоизоляция или шумоизоляция — снижение уровня шума, проникающего в помещения извне. Количественная мера звукоизоляции ограждающих конструкций выражается в децибелах. Степень необходимости звукоизоляции перекрытий зависит от характеристик используемых в строительстве материалов и соблюдения всех технологических норм. Нормы звукоизоляции помещений и допустимого уровня шума в них регламентируются СНиП 23.103.2003 , санитарно-экологическими требованиями, которые являются обязательными.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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