Они обещают внедорожье, а встают в колее — список обманчивых кроссоверов

Надпись AWD или 4WD на кузове ещё не делает автомобиль вездеходом. Многие современные кроссоверы лишь создают видимость внедорожного потенциала — но стоит съехать с асфальта, и их "полный привод" быстро сдувается. Всё чаще он работает через муфту, без блокировок и с задержкой, превращаясь в маркетинговую уловку. Вот модели, на которые стоит взглянуть трезво.
На вид — солидный, с приличным клиренсом и уверенным обликом. Особенно третье поколение на вторичке выглядит внушительно. Но реальность сурова: муфта подключает заднюю ось с задержкой, а при нагрузке — перегревается и отключается. Владельцы жалуются, что в снегу зад включается слишком поздно, а в грязи — вовсе не помогает. Пластиковая защита и отсутствие блокировок делают Tucson городским кроссовером, не более.
Qashqai второго поколения обещает много, но на деле — при диагоналке или буксовании вариатор уходит в аварийный режим, а муфта просто боится нагрузки. Вариант "выехать с разгона" — не шутка, а реальный сценарий. Слабая защита и длинные свесы окончательно доказывают: это авто для города, а не для глины и уклонов.
Слава первого Duster с дизелем живёт до сих пор, но новые версии с вариатором уже не те. Электроника бережёт муфту, отключая её при перегреве, и даже режим "Lock" не спасает. Сам вариатор боится нагрузки. Получается симпатичный городской автомобиль, но не внедорожник.
Пятое поколение RAV4 современное и технологичное, но не для просёлков. Электронная муфта работает с задержкой, гибридные версии используют электромотор на задней оси — и всё это хорошо до первой грязи. Ни блокировок, ни понижайки, а владельцы жалуются, что задняя ось подключается уже "после".
Система 4Motion звучит круто, но на деле — это Haldex, по сути передний привод с муфтой на случай пробуксовки. При нагрузке всё быстро уходит в перегрев, электроника душит обороты, и вы замираете в луже. Бамперы — декоративные, днище — слабое. Зато на асфальте Tiguan ведёт себя великолепно.
Все эти кроссоверы хороши, но в своём классе: для города, трассы, лёгкой непогоды. Не стоит ожидать от них поведения настоящего внедорожника. Если нужен автомобиль для рыбалки, леса и грязи — ищите другой тип техники. А если выбираете кроссовер — читайте технические детали, а не только маркетинговые обещания.
Внедоро́жник — автомобиль, обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт большого клиренса, ведущих передних и задних колёс.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.