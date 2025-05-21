Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что ели в СССР вместо суши и роллов
Как миллиардер Дракенмиллер из США избавился от всех акций Nvidia — и вот что произошло
Тихий рефлекс, который делает нас живыми, но только если не мешать ему работать
Терять вес, не теряя мышц — раскрыт секрет похудения учёными из Японии
Секрет нежного десерта: как приготовить йогуртовые печенья мадлен с чаем Эрл Грей за всего 10 минут
Ты спишь — а она наблюдает: зачем кошки следят за хозяевами ночью
Неожиданный лидер: Казань обогнала Москву по росту цен на новостройки
Гигантскую святящуюся форму жизни увидели из космоса в океане: вот кто там обитает
Актриса из фильма Жанна дю Барри призналась, что с Джонни Деппом работать было сложно

Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт

3:04
Авто

Рынок подержанных машин в 2025 году — как американские горки: одни модели растут в цене, другие теряют до четверти стоимости. И если раньше подержанная машина была шансом сэкономить, то теперь можно легко нарваться на переоценённый и проблемный вариант.

KIA RIO
Фото: Wikipedia by IFCAR, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
KIA RIO

Что покупать сейчас выгодно

Корейцы 2015-2018 годов.

Hyundai Solaris, Kia Rio и Ceed этих лет по-прежнему лидируют по соотношению цены и качества. Стоят от 1 до 1,5 млн рублей, что дешевле пиковых цен 2023 года на 15-20%. Конструкция простая, запчасти — доступные. Это стабильный выбор.

Японские кроссоверы.

Toyota RAV4 и Honda CR-V 2014-2016 годов можно найти за 1,8-2,2 млн. Китайские новинки немного сбили цену, но надёжность и простота в обслуживании у японцев всё ещё на высоте. Особенно хороши бензиновые версии — с ними меньше хлопот.

Премиум из Европы.

Сейчас удачный момент, чтобы взять Mercedes E-klasse W213 или BMW 5 серии G30 2017-2019 годов. Из-за дорогого обслуживания они подешевели на 25-30%. За 3-3,5 млн можно получить авто бизнес-класса, если готовы к затратам на сервис.

Что стоит обходить стороной

Французские модели 2018-2020.

Peugeot 308, Renault Arkana, Citroen C4 — на вторичке они переоценены на 20-25%. Надёжность спорная, электроника капризная, а с запчастями — дефицит.

Электромобили Nissan Leaf и BMW i3.

Цены от 1,2 до 1,6 млн рублей заманчивы. Но замена батареи потянет на 70-90% от стоимости машины. Плюс дефицит хороших сервисов — риск велик.

Китайские авто с пробегом.

Haval, Chery, Geely 2019-2021 годов массово появляются на рынке, но их реальная цена пока непредсказуема. Лучше подождать год-два и посмотреть, как они покажут себя в эксплуатации.

Советы на вторую половину года

  • Не торопитесь — рынок стабилизируется.

  • Проверяйте историю авто — "скрученный" пробег встречается всё чаще.

  • Учитывайте стоимость страховки — она может вырасти в 2-3 раза.

Как говорят в автосалонах: раньше машины теряли цену при выезде с парковки, а теперь на вторичке отдельные Toyota и Lexus дороже, чем были новыми.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция
Садоводство, цветоводство
Ограждение для смородины: легко, дёшево, красиво. Решает одна простая конструкция Аудио 
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении Аудио 
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник
Экономика и бизнес
Нефтяной рынок Китая трясёт: у России появился новый грозный соперник Аудио 
Популярное
Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи

О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.

Не модные, зато вечные: 6 машин, которые покупают тихие профи
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
200 тысяч км для них — разминка: 5 кроссоверов, которые переживут своих владельцев
Сергей Лазарев высказал своё мнение о Евровидении
Телепортация подтверждена: учёные стерли расстояние между частицами и переписали физику
Ухо Трампа, голос Путина: созвон, после которого ястребам осталось только каркать Дмитрий Плотников Моя мама — мэр, мы тебя на СВО отправим. Эксперты оценили размах явления Любовь Степушова Кинопродюсер Анна Тихонова: Хорошим людям надо объединяться Анжела Якубовская
Не доверяй этикетке: как вычислить контрафакт за 3 минуты
Даже после 300 000 км — ни стука, ни скрипа: эти машины просто не сдаются
Профессии, которых не коснётся ИИ: кто останется на плаву
Профессии, которых не коснётся ИИ: кто останется на плаву
Последние материалы
Изменяем цвет денежного дерева: полезные советы для садоводов
Пиво из Китая льётся рекой: вот почему по экспорту в Россию чехи и немцы уступают Поднебесной
Ваши ягодицы скажут спасибо: 5 упражнений для домашних тренировок
Выглядит нелепо, но работает гениально: один трюк спасает от запотевших окон, скрипа и вони
Самая быстрая закуска: готовим хрустящие и ароматные гренки с чесноком за 5 минут
В поисках себя: 6 уголков Греции, где отдых в одиночку — лучшее решение
"Безобидные" ритуалы, которые ускоряют рак: вы точно это делаете каждый день
Разница в ценах на газ в ЕС: почему Румыния и Хорватия лидируют по дешевизне
Лампа за 7,5 миллиона: светильники этого звёздного архитектора стоят больше целого дома
Биоревитализация или мезотерапия: узнайте, что действительно работает для омоложения кожи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.