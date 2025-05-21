Машины, которые не стоит брать с рук в 2025 — вы влетите на ремонт

3:04 Your browser does not support the audio element. Авто

Рынок подержанных машин в 2025 году — как американские горки: одни модели растут в цене, другие теряют до четверти стоимости. И если раньше подержанная машина была шансом сэкономить, то теперь можно легко нарваться на переоценённый и проблемный вариант.

Фото: Wikipedia by IFCAR, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ KIA RIO

Что покупать сейчас выгодно

Корейцы 2015-2018 годов.

Hyundai Solaris, Kia Rio и Ceed этих лет по-прежнему лидируют по соотношению цены и качества. Стоят от 1 до 1,5 млн рублей, что дешевле пиковых цен 2023 года на 15-20%. Конструкция простая, запчасти — доступные. Это стабильный выбор.

Японские кроссоверы.

Toyota RAV4 и Honda CR-V 2014-2016 годов можно найти за 1,8-2,2 млн. Китайские новинки немного сбили цену, но надёжность и простота в обслуживании у японцев всё ещё на высоте. Особенно хороши бензиновые версии — с ними меньше хлопот.

Премиум из Европы.

Сейчас удачный момент, чтобы взять Mercedes E-klasse W213 или BMW 5 серии G30 2017-2019 годов. Из-за дорогого обслуживания они подешевели на 25-30%. За 3-3,5 млн можно получить авто бизнес-класса, если готовы к затратам на сервис.

Что стоит обходить стороной

Французские модели 2018-2020.

Peugeot 308, Renault Arkana, Citroen C4 — на вторичке они переоценены на 20-25%. Надёжность спорная, электроника капризная, а с запчастями — дефицит.

Электромобили Nissan Leaf и BMW i3.

Цены от 1,2 до 1,6 млн рублей заманчивы. Но замена батареи потянет на 70-90% от стоимости машины. Плюс дефицит хороших сервисов — риск велик.

Китайские авто с пробегом.

Haval, Chery, Geely 2019-2021 годов массово появляются на рынке, но их реальная цена пока непредсказуема. Лучше подождать год-два и посмотреть, как они покажут себя в эксплуатации.

Советы на вторую половину года

Не торопитесь — рынок стабилизируется.

Проверяйте историю авто — "скрученный" пробег встречается всё чаще.

Учитывайте стоимость страховки — она может вырасти в 2-3 раза.

Как говорят в автосалонах: раньше машины теряли цену при выезде с парковки, а теперь на вторичке отдельные Toyota и Lexus дороже, чем были новыми.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

