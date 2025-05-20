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Невидимый долг, видимые проблемы: что скрывается за неуплатой штрафов

1:32
Авто

Многие водители надеются на магию — что неоплаченный штраф исчезнет сам собой. Кто-то экономит, кто-то забывает, кто-то принципиально не платит. Но мечты об аннулировании часто оборачиваются не прощением, а новыми наказаниями.

Автомобильная камера
Фото: commons.wikimedia.org by M.O. Stevens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Автомобильная камера

Два года и десять дней: как работает закон

По статье 31.9 КоАП РФ, административный штраф действительно может "сгореть" — но только спустя 2 года и 10 дней после вступления постановления в силу. Вступление в силу наступает через 10 дней после его вынесения — если, конечно, не было обжалования. Казалось бы, можно просто подождать.

Но всё сложнее, чем кажется.

Приставы не забывают

Если водитель не оплатил штраф в течение 60 дней, дело уходит в руки судебных приставов. А у них свои правила: срок давности не работает.

И начинается цепочка последствий:

  • исполнительский сбор (обычно +1000 рублей);

  • арест счёта или имущества;

  • запрет на выезд за границу;

  • удвоение штрафа;

  • до 15 суток ареста или 50 часов исправительных работ.

Итог: за попытку "переждать" 500 рублей можно заплатить 1500 — или даже получить наручники.

Проверка — лучшее лекарство

В ГАИ напоминают: не стоит ждать, пока вас настигнут. Проверяйте штрафы раз в две недели. Это легко, быстро — и в долгосрочной перспективе сильно дешевле.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание». 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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