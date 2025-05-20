Неожиданный успех Lada 2107: как старичок обошел Kia и Hyundai в апреле 2025 года

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На российском вторичном авторынке в апреле 2025 года лидером продаж стала Lada 2107.

Фото: Wikipedia by High Contrast, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ lada 2107

Культовая "семёрка", несмотря на возраст, не теряет популярности: за месяц было продано 13,1 тыс. автомобилей этой модели. На втором месте — Lada 2114 «Самара-2» с 10,4 тыс. сделок.

По информации аналитического агентства «Автостат», замыкают пятёрку самых продаваемых моделей Kia Rio (9,8 тыс.), Hyundai Solaris (9,6 тыс.) и Lada 4×4 («Нива») (9,1 тыс.).

Анализ рынка за первые четыре месяца года показывает стабильность: восемь моделей удерживают те же позиции в рейтинге. Lada 2170 «Приора» при этом опережает по объёму продаж Lada 4×4, подтверждая устойчивый спрос на недорогие седаны.

В сравнении с мартом 2025 года у всех лидеров зафиксирован рост продаж, наиболее впечатляющий — у Kia Rio (+16,4%). По сравнению с апрелем 2024-го также отмечен общий положительный тренд, за исключением Lada 4×4 (–12%) и Toyota Corolla (–9,2%), которые показали отрицательную динамику.

В целом в апреле россияне приобрели 509,7 тыс. автомобилей с пробегом, что на 13,7% больше, чем в марте, и практически идентично результату апреля прошлого года (509,5 тыс. ед.). Вторичный рынок остаётся стабильной альтернативой новому автопрому.

Что касается цен, средняя стоимость нового российского автомобиля достигла 1,48 млн рублей, что на 54,8% выше, чем в феврале 2022 года. Подержанные машины моложе 20 лет в среднем стоят 600 тыс. рублей, что на 26,1% больше, чем за тот же период.

Стабильность, простота в обслуживании и доступность деталей продолжают делать «классические» Lada наиболее привлекательными для покупателей на вторичном рынке — даже в условиях растущих цен.

Уточнения

ВАЗ-2107 «Жигули» (LADA 2107) — советский и российский заднеприводный автомобиль II группы малого класса, с кузовом типа седан. На момент своего дебюта в иерархии моделей Волжского автозавода считался преемником ВАЗ-2103. Является одним из последних представителей «вазовской классики», выпускался на ОАО «Волжский автомобильный завод/АвтоВАЗ» с 11 марта 1982 года по 17 апреля 2012 года.

