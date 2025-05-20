Кнопка в каждом автомобиле, о которой забывают: как 500 рублей утекают в никуда

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Каждый водитель в России обязан включать ближний свет фар днём — если, конечно, в машине нет дневных ходовых огней (ДХО). Но на деле этим правилом пренебрегают всё чаще. Почему? Ответ прост и, одновременно, тревожен.

Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кузов автомобиля

Свет — это безопасность, но…

Ближний свет или ДХО делают авто заметнее на дороге. Особенно в дождь, туман или пасмурную погоду, когда чёткий силуэт машины может спасти от ДТП. И всё же немало водителей игнорируют это требование. Кто-то забывает, кто-то считает его формальностью.

А кто-то попросту устал менять лампочки.

Экономия на лампе — штраф на дороге

Галогенные лампы — капризный расходник. Частое включение и выключение ускоряет их выход из строя. Поэтому некоторые водители избегают ближнего света, чтобы реже ездить в магазин автозапчастей. И вроде бы логика есть, но экономия оказывается сомнительной — ведь штраф за это нарушение составляет 500 рублей (ст. 12.20 КоАП РФ).

Представитель ГАИ подтверждает: причина нарушений часто банальна — люди боятся "жечь" лампы. Но есть альтернатива.

Противотуманки вместо ближнего света

Оказывается, можно использовать противотуманные фары — ПДД это разрешают. Такой ход действительно помогает сократить износ ламп ближнего света. Главное — не ехать с выключенными фарами вообще.

Забыл — заплати

Немало штрафов выписывается не из-за упрямства, а по банальной рассеянности. Особенно при коротких поездках: завёлся — поехал — забыл включить. Но напоминание приходит быстро — в виде протокола и минус 500 рублей из бюджета.

Правило простое: хочешь избежать штрафа — включи свет. Если не ближний, то хотя бы "противотуманки". Видимость — это безопасность. А безопасность — это не предмет для экономии.

Уточнения

Дневные ходовые огни (англ. Daytime running lights, DRL) — внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток.



