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От РАФика до Соболя: как выглядели маршрутные перевозки до эпохи Uber

2:50
Авто

Когда мир еще не был погружен в океан мобильных приложений и бесконечных кнопок "Вызвать такси", люди пользовались тем, что было.

ГАЗ-27527 Соболь
Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ГАЗ-27527 Соболь

А были маршрутки, которые плавно перекочевали из СССР в эпоху дворовых сплетен и бесконечных "зайцев" без билета.

РАФик — герой наших дворов

Первым "королём" маршрутных перевозок по праву можно назвать легендарный РАФик — маленький микроавтобус с лицом, будто только что проснулся, но с характером бойца. Ещё не успев толком открыться дверь, он уже пытался вместить в себя не только пассажиров, но и целый рынок с сумками, пакетами и, конечно, курьера с пирожками.

Рафики были непредсказуемы — то они гудели, как реактивный самолёт, то внезапно застревали на поворотах, заставляя пассажиров держаться крепче, а водителя — молиться. Но главное — они были настоящей коммунальной артерией города, соединяя точки, о которых GPS и не мечтал.

"Газель" — следующий уровень комфорта… ну, почти

Когда на арену вышли "Газели", люди подумали: "Вот теперь-то нас возьмут в заботливые объятия комфорта!". Но не тут-то было. Газели тоже были мастерами создавать атмосферу тесноты и случайных знакомств — тут тебя могли неожиданно "посадить" рядом с тётей, которая рассказывает про все свои болезни, или бабушкой, которая готова делиться секретами борща.

Однако они были быстрее, шумнее и… шумнее. Газель — это словно тот друг, который всегда опаздывает, но зато прибывает с фанфарами и кучей историй.

"Соболь" и прочие наследники

Настоящий "Соболь" — это уже почти бизнес-класс для маршруток. Простор, удобные сиденья и дверь, которая не барабанит в такт колёсам — мечта любого пассажира. Но, как ни странно, даже эти красавцы не смогли избавиться от некоторых атрибутов "маршрутной жизни": давки, очередей и отца семейства, который забыл про личное пространство.

Маршрутка vs Uber: битва эпох

Теперь всё изменилось. С Uber и другими приложениями вызываешь машину — и получаешь кондиционер, музыку по выбору и водителя, который, скорее всего, знает адреса лучше, чем ты сам. А маршрутка? Это теперь как маленький музей с живыми экспонатами — и каждая поездка — это шоу с элементами триллера.

В итоге, маршрутки — это кусочек нашей истории и городской романтики, когда каждое утро начиналось с поиска места, а каждая поездка превращалась в приключение. Да, они шумные, тесные и порой раздражающие, но без них наше движение по городу было бы куда скучнее. И кто знает, может, именно в этом и есть их главный шарм?

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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