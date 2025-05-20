Деталь, которая бесит: BMW обидели фанатов неожиданной мелочью

2:24 Your browser does not support the audio element. Авто

Что может разозлить фаната BMW больше, чем огромные "ноздри" на новых моделях? Неожиданный ответ — крошечный, но броский зазор капота. Да-да, та самая линия, по которой капот закрывается, превращается в камень преткновения среди поклонников бренда.

Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BMW X5

Что за "hood shut line" и почему о ней спорят

На некоторых моделях BMW капот гармонично сливается с кузовом — шов почти неразличим, всё выглядит аккуратно и логично. Но у других машин линия отчётливо выделяется, будто случайный надрез по центру идеально выстроенного лица.

Возьмём, к примеру, BMW 3-й серии: у G20 капот аккуратно заканчивается у фар и решётки, визуально завершая переднюю часть. А вот у F30 металлическая полоса над эмблемой BMW выглядит чужеродно — как будто её забыли спрятать.

Когда дизайн — это компромисс

Самая парадоксальная часть — дизайнеры BMW изначально всё делают "как надо". На макетах и эскизах зазоры аккуратные, едва заметные. Но затем в игру вступает производство — и начинается борьба за снижение себестоимости.

Дело в том, что капоты вырубаются из цельных листов металла. Чем проще их форма и меньше сложных изгибов — тем дешевле. Это и окраску упрощает, и снижает количество брака. В результате экономия побеждает эстетику.

От коробки до пиджака: примеры "неудобного" капота

На новой BMW 1 Series (F70) капот словно просто лежит сверху, как крышка на коробке. А у флагманской "семёрки" (G70) линия обрывается так нелепо, что создаётся ощущение: на машину надели чужой передок — как пиджак от другого костюма.

Но это не дизайнерский провал, а технический и экономический компромисс. Чтобы спрятать шов, нужно делать сложные изгибы, дорогие в производстве и трудно подгоняемые при сборке.

Вопрос на миллион: стоит ли игра свеч

Так что же важнее — экономия или фанаты? Для одних зазор — это ерунда. Для других — боль для глаз. Но очевидно одно: в мире, где внимание к деталям стало новой нормой, даже тонкая линия может оставить жирный след на репутации.

Уточнения

BMW AG — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов. Более 45 % акций принадлежит семье Квандт. Председателем правления компании является Оливер Ципсе. Главный дизайнер — Йозеф Кабан. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год BMW Group заняла 64-е место, а в списке Fortune Global 500 — 59-е место.



