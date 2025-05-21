Универсалы и хетчбэки берут верх: продажи седанов и внедорожников падают на 28%

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В апреле 2025 года на российском авторынке вырос интерес к универсалам и хетчбэкам, тогда как продажи седанов и внедорожников продемонстрировали спад.

Фото: lada.ru by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Lada e-Aura

Согласно информации «Газпромбанк Автолизинг», снижение затронуло как отечественные марки, так и локализованные модели иностранных брендов.

Согласно статистике, на автомобили российских брендов пришлось 33,6 тыс. сделок, что на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом доля отечественных марок на рынке сократилась до 33,5%, потеряв один процентный пункт.

Основная причина — снижение доступности финансовых инструментов, что может продолжить оказывать давление на рынок в мае и июне.

Бренд Lada, несмотря на традиционно сильные позиции, также ощутил спад: продажи снизились на 33%, до 28,5 тыс. автомобилей. При этом спрос на универсалы Lada Vesta увеличился, тогда как модели Granta и Vesta седан показали отрицательную динамику. Lada Niva также теряет покупателей, а модель Aura пока остаётся нишевым продуктом.

В сегменте "Москвичей" — падение продаж по всем ключевым моделям: "Москвич 3" и "6" потеряли долю, а "Москвич 5" и "8" реализованы лишь в ограниченном объёме. УАЗ Patriot и пикапы также показали отрицательную динамику, аналогично с JAC Sollers ST6, упавшим на 5%.

Сегмент электромобилей переживает серьёзное замедление: с начала года было продано всего 2647 электрокаров — в три раза меньше, чем в прошлом году. Zeekr 001 стал лидером продаж, за ним следуют Avatr и Evolute I-Pro. Из гибридов выделяется Evolute I-Space, продано 91 экземпляр.

Интересно, что из топ-20 популярных моделей 11 показали снижение, тогда как 9 продемонстрировали рост. Российский рынок остаётся нестабильным, и структура спроса продолжает меняться.

Уточнения

Хетчбэ́к или хэ́тчбек (англ. hatchback от hatch — люк и back — сзади) — название кузова легкового автомобиля с одним или двумя рядами сидений, дверью в задней стенке и укороченным задним свесом.

