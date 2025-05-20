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МАЗ и КРАЗ: монстры дорог и кошмары техобслуживания

3:05
Авто

Если вы слышали глухой рёв за горизонтом, а потом видели, как на дорогу выкатывается огромная железная махина, затянутая в копоть, пыль и мазут — значит, перед вами он.

КрАЗ-255Б1
Фото: commons.wikimedia.org by LIght Dim, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
КрАЗ-255Б1

Один из тех, кто делал советские дороги советскими. Не быстрый, не тихий, не удобный — зато честный, громкий и по-своему бессмертный.

МАЗ и КРАЗ — эти два названия звучат как команды из учебника по выживанию. Они пахнут дизелем, жужжанием стартеров и человеческой злостью. Их боялись механики, уважали дальнобойщики и ненавидели новички. Они ломались на каждом повороте, но продолжали ехать. Это не просто грузовики. Это — эпоха на колёсах. И каждый из них был своим характером, своим кошмаром и своей легендой.

Если хочешь — могу сделать вступление в более юмористическом, лирическом или публицистическом стиле.

1. МАЗ — трудяга больших расстояний

Минский автозавод (МАЗ) — это лицо дальнобоя, символ трассы и километрового "паровоза", идущего по магистрали на все деньги. Эти машины знали каждый карьер, каждый военный полигон, каждую перевалочную базу.

МАЗ был тяжелым, суровым и… упрямым. Он мог ехать без тормозов, но не мог завестись без "танцев с бубном" в -25.

  • Проблема №1: электроника, точнее, её отсутствие и постоянные "самоподключения" — где-то перетёрлось, где-то заглючило, а то и просто загорелась лампочка "на удачу".

2. КРАЗ — зверь без намёка на комфорт

Кременчугский гигант (КРАЗ) — это военная школа на колёсах. Он не возил грузы — он их волочил. По грязи, по склонам, через речки. Гул двигателя напоминал танковый, а руль можно было крутить вдвоём.

  • Проблема №1: управление. "Ты не едешь на КРАЗе — ты сражаешься с ним за каждую поворотку."
  • Проблема №2: запчасти. Они либо "достаются через полковника", либо делаются напильником в гараже.

Неисправность как образ жизни

Работа с такими машинами — это не только вождение. Это:

  • Техобслуживание на обочине. Сапун, домкрат, монтировка, разводной на 36 — обязательный набор.
  • Запах мазута и тосола на одежде.
  • Движение "по звуку". Когда двигатель "поёт", значит, можно ехать. Когда хрипит — значит, пора останавливаться и искать, чем стучит.

Да, они были тяжёлыми, неудобными, шумными. Но в них был характер. Эти машины не про комфорт — они про силу, выносливость и терпение. Про тех людей, кто умел крутить гайки в пургу, заводиться "с толкача" и чинить раздатку в поле.

Сейчас таких машин почти не осталось. Но память о них — как о монстрах дорог и мучителях механиков — жива.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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