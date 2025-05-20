Москвич — от народного седана до китайского электрокара: история и перерождение легенды

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Автомобиль, на котором ездили инженеры, учителя и партийные "середняки".

Фото: commons.wikimedia.org by GennadyL, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Москвич 3

Легендарный "Москвич" — символ практичности, простоты и доступности. Когда-то он был экспортной гордостью СССР, а сегодня — маркетинговый ребрендинг на фоне санкций. Давайте проследим путь "Москвича" — от АЗЛК до московской сборки китайских кроссоверов.

Как всё начиналось

Завод АЗЛК (Московский автозавод имени Ленинского Комсомола) был основан в 1930-е. Первый "Москвич-400" сошёл с конвейера в 1947 году — фактически копия немецкого Opel Kadett. В 1960-80-х модельный ряд расширился: "Москвич-412", "2140", "2141" стали широко известны и за рубежом.

На экспорт!

В 1970-е "Москвичи" экспортировали более чем в 70 стран. Популярны в Финляндии, Великобритании, Франции. В Германии "Москвич-2140" продавался как Moskwitsch Elite.

Закат АЗЛК

В 1990-е конкуренция с иномарками и хроническое недофинансирование добили завод. В 2001 году сборка остановлена, а в 2006-м АЗЛК признан банкротом.

Возрождение "Москвича"

В 2022 году на площадке бывшего завода Renault в Москве началась сборка под брендом "Москвич".

Первые модели: Москвич 3 (кроссовер с китайской платформой JAC), затем — электромобиль Москвич 3e.

Ирония в том, что от легендарного "Москвича" осталась только эмблема: авто по сути — продукт китайского автопрома с российской финальной сборкой.

Настоящий "Москвич" ушёл в прошлое вместе с эпохой советских заводов и инженерной романтики. Его новое воплощение — не более чем символ, играющий на ностальгии. Но всё равно — приятно видеть, что бренд жив. Пусть и в другой роли.