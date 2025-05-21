Чистота - не залог успеха: как мойка высокого давления может навредить вашему автомобилю

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Мойка под высоким давлением кажется идеальным решением: быстро, эффективно, без ведра и губки. Но если неправильно использовать такую струю — можно буквально "смыть" часть кузова. Причём не грязь, а краску. А восстановление обойдётся дороже любого детейлинга.

Фото: freepik.com by artursafronovvvv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Работник автомойки с шлангом поливает машину

Проблема в том, что лакокрасочное покрытие уже уязвимо — от солнца, соли, царапин и времени. А если на него направить струю под прямым углом и с близкого расстояния — вы рискуете сорвать лак, разрыхлить краску и ускорить коррозию.

Как правильно мыть под давлением

Запомните три простых правила:

Угол распыления: 25-45 градусов

Расстояние до кузова: не менее 30 см

Избегайте прямых ударов в одну точку

Особенно аккуратными будьте в местах, где уже есть сколы или микроцарапины — они не видны глазу, но именно через них струя разрушает структуру покрытия.

Что ещё опасно

Многие используют щелочные шампуни для предварительного замачивания. Они хороши против масляных пятен, но:

сильно высушивают лак

делают покрытие тусклым

ускоряют отшелушивание краски

Как защитить кузов

После мойки наносите защитный воск — особенно зимой

Старайтесь не парковаться на открытом пространстве без нужды

Не экономьте на мойке, но и не переусердствуйте с мощностью

Даже самая чистая машина не стоит слоя краски.

Уточнения

Мойка высокого давления известная также как АВД (аппарат высокого давления), в просторечии — водомëт, или кëрхер (по названию немецкой фирмы Kärcher, мойки высокого давления которой первыми массово пришли на постсоветский рынок), инструмент, предназначенный для очистки поверхностей быстрой струёй воды, истекающей из сопла, от различного рода загрязнений, продуктов коррозии и старых покрытий: краски, лаков, плесени, водорослей и т. п.

