Кажется, водители уже всё перепробовали, чтобы хоть как-то видеть дорогу зимой. Снег, слякоть, солевые брызги от грузовиков превращают лобовое стекло в мутную стену. И вот ты снова жмёшь на рычаг — а бачок уже пуст. Решение? Не в автомагазине, а на кухне.
Зимой даже дорогая зимняя жидкость часто бессильна. Лобовое стекло быстро покрывается жирной, мутной плёнкой. Видимость — как через полиэтилен. А уж если речь о трассе с "грязевыми" обгонами, то это катастрофа каждый день.
Да, речь о таблетках для посудомоечных машин. В них есть:
моющие вещества
соли против налёта
компоненты, расщепляющие жир
И всё это отлично работает не только на тарелках, но и на лобовом стекле.
Растворите 1-2 таблетки в 3 литрах тёплой воды
Добавьте полученный раствор в бачок стеклоомывателя
При желании смешайте с обычной зимней жидкостью — эффект усилится
Важно: не храните такой раствор в мороз — он может замёрзнуть. Лучше использовать сразу в дороге.
Таблетки дешевле, чем многие жидкости
Не воняют спиртом
Не раздражают слизистые
Моют лучше — особенно после трассы и солевых дождей
Идеально подходит для долгих поездок, где расход жидкости особенно высок.
Стеклоомыва́ющая жидкость разг. стеклоомыва́тель, незамерза́йка, омыва́йка, стекломо́й — жидкость, предназначенная для удаления грязи с лобового (реже — ещё и с заднего) стекла автомобиля.
Три страны производят больше половины всей говядины в мире. Но за этими цифрами скрываются неожиданные лидеры, жертвы природы и растущий голод на мясо.