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Посудомойка спасает лобовое лучше, чем зимняя жидкость — вот как использовать её в бачке

1:31
Авто

Кажется, водители уже всё перепробовали, чтобы хоть как-то видеть дорогу зимой. Снег, слякоть, солевые брызги от грузовиков превращают лобовое стекло в мутную стену. И вот ты снова жмёшь на рычаг — а бачок уже пуст. Решение? Не в автомагазине, а на кухне.

Мужские руки на руле автомобиля
Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужские руки на руле автомобиля

Стеклоомыватель не справляется

Зимой даже дорогая зимняя жидкость часто бессильна. Лобовое стекло быстро покрывается жирной, мутной плёнкой. Видимость — как через полиэтилен. А уж если речь о трассе с "грязевыми" обгонами, то это катастрофа каждый день.

Спасение пришло с кухни

Да, речь о таблетках для посудомоечных машин. В них есть:

  • моющие вещества

  • соли против налёта

  • компоненты, расщепляющие жир

И всё это отлично работает не только на тарелках, но и на лобовом стекле.

Как использовать

  1. Растворите 1-2 таблетки в 3 литрах тёплой воды

  2. Добавьте полученный раствор в бачок стеклоомывателя

  3. При желании смешайте с обычной зимней жидкостью — эффект усилится

Важно: не храните такой раствор в мороз — он может замёрзнуть. Лучше использовать сразу в дороге.

Почему это удобно

  • Таблетки дешевле, чем многие жидкости

  • Не воняют спиртом

  • Не раздражают слизистые

  • Моют лучше — особенно после трассы и солевых дождей

Идеально подходит для долгих поездок, где расход жидкости особенно высок.

Уточнения

Стеклоомыва́ющая жидкость разг. стеклоомыва́тель, незамерза́йка, омыва́йка, стекломо́й — жидкость, предназначенная для удаления грязи с лобового (реже — ещё и с заднего) стекла автомобиля. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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