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Опасная иллюзия защиты: почему резиновые коврики зимой — это вред, а не польза

1:43
Авто

Зимой в салоне автомобиля творится настоящий водно-солевой ад: снежная каша, грязь, реагенты — всё это скапливается на полу буквально каждый день. Казалось бы, резиновые коврики - очевидное спасение. Но нет. Это решение оборачивается проблемами, которых вы не видите — пока не станет поздно.

Салон автомобиля Hyundai
Фото: flickr.com by loubeat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Салон автомобиля Hyundai

Что не так с обычными ковриками

Тканевые коврики промокают за секунды. И всё, что вы принесли с ботинок, — влага, соль, песок — уходит в пол, к металлу и электрике.
А в современных машинах там целая паутина из проводов и разъёмов.

Коррозия + короткое замыкание = дорогостоящий визит в СТО

Лучше ли резиновые

На первый взгляд — да. Они удерживают влагу, и кажется, что всё под контролем. Но правда в том, что:

  • Вода остается под ковриком

  • Она испаряется медленно, создавая постоянную влажность

  • А при резком торможении или повороте — затекает под резину

И вот уже пол постоянно мокрый, а значит — гниёт и разрушается.

Мороз делает всё хуже

Когда машина стоит на холоде:

  • грязь на полу замерзает, расширяется и давит на проводку и кузовные элементы

  • при прогреве снова превращается в агрессивную жидкость и проникает в микротрещины

Этот цикл повторяется каждый день, и днище автомобиля "сдаётся" первым.

Что делать

  • Использовать коврики с высокими бортами и съёмным вкладышем

  • Регулярно просушивать коврики и пол под ними

  • Использовать впитывающие прокладки или коврики с влагопоглотителем

  • Убирать воду вручную хотя бы раз в неделю

Уточнения

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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