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Датчик, который может спасти ваш мотор от капиталки: зачем он нужен и почему его не стоит отключать

1:51
Авто

Многие водители считают его помехой и удаляют без сожаления. Но если вы отключили датчик температуры выхлопных газов — вы буквально сняли предохранитель с гранаты, которая лежит под капотом. А когда она рванёт — ремонт будет уже не "по мелочи".

выхлопная труба автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
выхлопная труба автомобиля

Откуда растут ошибки

На рынке полно относительно свежих BMW, Audi и Mercedes, привезённых с небольшим пробегом, богатой комплектацией и — скрытыми сюрпризами. В основном — из-за неправильного чип-тюнинга и удалённых экосистем.

Засорённый EGR, ошибка по температурному датчику выхлопа, катализатор "на выходе" — стандартный набор проблем.

И тут владелец или "специалист" решает: раз машина уходит в аварийный режим, отключим датчик — и всё будет ехать! Да, едет. Но недолго.

Что делает этот датчик

Датчик температуры выхлопных газов — это предохранитель двигателя. При резкой нагрузке он контролирует перегрев и даёт команду блоку управления ограничить подачу топлива, если температура близка к критичной.

Если его нет — мотор просто не знает, что ему плохо. А значит — жарит на полную, пока не сгорит.

Почему его удаляют

  • Мешает чип-тюнингу

  • Вызывает ошибки при удалении сажевого фильтра

  • Отключает тягу в аварийном режиме

  • Пугает владельца мигающими лампочками

Результат? Ездит "весело"… до капитального ремонта, где счет идёт на сотни тысяч.

Что делать

  1. При покупке подержанного автомобиля всегда проверяйте наличие и работу датчика температуры выхлопных газов

  2. Не ведитесь на "у нас чип сделан, всё отключено, ошибок нет"

  3. Если сомневаетесь — сделайте полноценную диагностику

  4. Никогда не удаляйте этот датчик — это билет в СТО на одного

Уточнения

Да́тчик — конструктивно обособленное устройство, содержащее один или несколько первичных измерительных преобразователей.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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