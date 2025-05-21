Датчик, который может спасти ваш мотор от капиталки: зачем он нужен и почему его не стоит отключать

Многие водители считают его помехой и удаляют без сожаления. Но если вы отключили датчик температуры выхлопных газов — вы буквально сняли предохранитель с гранаты, которая лежит под капотом. А когда она рванёт — ремонт будет уже не "по мелочи".
На рынке полно относительно свежих BMW, Audi и Mercedes, привезённых с небольшим пробегом, богатой комплектацией и — скрытыми сюрпризами. В основном — из-за неправильного чип-тюнинга и удалённых экосистем.
Засорённый EGR, ошибка по температурному датчику выхлопа, катализатор "на выходе" — стандартный набор проблем.
И тут владелец или "специалист" решает: раз машина уходит в аварийный режим, отключим датчик — и всё будет ехать! Да, едет. Но недолго.
Датчик температуры выхлопных газов — это предохранитель двигателя. При резкой нагрузке он контролирует перегрев и даёт команду блоку управления ограничить подачу топлива, если температура близка к критичной.
Если его нет — мотор просто не знает, что ему плохо. А значит — жарит на полную, пока не сгорит.
Мешает чип-тюнингу
Вызывает ошибки при удалении сажевого фильтра
Отключает тягу в аварийном режиме
Пугает владельца мигающими лампочками
Результат? Ездит "весело"… до капитального ремонта, где счет идёт на сотни тысяч.
При покупке подержанного автомобиля всегда проверяйте наличие и работу датчика температуры выхлопных газов
Не ведитесь на "у нас чип сделан, всё отключено, ошибок нет"
Если сомневаетесь — сделайте полноценную диагностику
Никогда не удаляйте этот датчик — это билет в СТО на одного
Да́тчик — конструктивно обособленное устройство, содержащее один или несколько первичных измерительных преобразователей.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.