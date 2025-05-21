Внешне солидный, внутри капризный: какие секреты таит в себе поддержанный Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe второго поколения (2006-2012) — одна из самых доступных и популярных моделей среди корейских кроссоверов на вторичке. Внешне солидный, внутри просторный, на дороге уверенный. Но… стоит ли связываться? Разберёмся.
С возрастом Santa Fe выглядит вполне достойно — кузов сдержанный, без модных вычурностей. В салоне — просторно и практично, но качество отделки не поражает: дерево — пластиковое, а подсветка приборов синяя, как в старых DVD-плеерах.
Регулировка угла наклона задних сидений
Просторный багажник (774 л)
Подлокотники, дефлекторы, ниши и воздуховоды — всё на месте
Дисплей климата расположен неудобно
Задняя дверь низкая — можно удариться
Выбор богатый: с автоматом и механикой, с полным и передним приводом, с бензином или дизелем. Из моторов самые распространённые:
2.4 л бензин (174 л. с.)
2.7 л V6
2.2 CRDi дизель (150-155 л. с.)
Большинство авто — с пробегом далеко за 150 000 км. Цена слабо зависит от возраста: решают состояние и комплектация.
Santa Fe — не про драйв, а про комфорт. Даже с V6 это не гонка, а плавный и спокойный крейсер. Плюс — энергоёмкая подвеска, которая глотает ямы. Для города и дачи — самое то.
Кузов: тонкая краска, слабая защита от сколов, возможная коррозия под пластиковыми накладками
Салон: быстро изнашиваются кожа на руле и сиденьях
Электрика: часто подводит
2.4 бензин: возможен износ цилиндров
Дизель: к пробегу 200+ потребует вложений в турбину, EGR, ГРМ
Полный привод: страдают муфта и шлицы.
Механика - надёжная, но сцепление с двухмассовым маховиком дорогое
Автоматы - если не перегревать, живут по 200-250 тыс. км
Подвеска - недорогая, запчастей полно
Рулевое и тормоза - служат долго и ремонтируются недорого
Hyundai Santa Fe — среднеразмерный кроссовер, созданный на платформе Hyundai Sonata.
О них не пишут хвалебные посты, но их владельцы спят спокойно. Эти машины не ломаются, не капризничают и стоят меньше, чем заслуживают.