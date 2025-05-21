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Внешне солидный, внутри капризный: какие секреты таит в себе поддержанный Hyundai Santa Fe

2:34
Авто

Hyundai Santa Fe второго поколения (2006-2012) — одна из самых доступных и популярных моделей среди корейских кроссоверов на вторичке. Внешне солидный, внутри просторный, на дороге уверенный. Но… стоит ли связываться? Разберёмся.

Hyundai Santa Fe
Фото: commons.wikimedia.org by IFCAR, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Hyundai Santa Fe

Внешность и салон: солидно, но бюджетно

С возрастом Santa Fe выглядит вполне достойно — кузов сдержанный, без модных вычурностей. В салоне — просторно и практично, но качество отделки не поражает: дерево — пластиковое, а подсветка приборов синяя, как в старых DVD-плеерах.

Плюсы:

  • Регулировка угла наклона задних сидений

  • Просторный багажник (774 л)

  • Подлокотники, дефлекторы, ниши и воздуховоды — всё на месте

Минусы:

  • Дисплей климата расположен неудобно

  • Задняя дверь низкая — можно удариться

Что можно найти на вторичке

Выбор богатый: с автоматом и механикой, с полным и передним приводом, с бензином или дизелем. Из моторов самые распространённые:

  • 2.4 л бензин (174 л. с.)

  • 2.7 л V6

  • 2.2 CRDi дизель (150-155 л. с.)

Большинство авто — с пробегом далеко за 150 000 км. Цена слабо зависит от возраста: решают состояние и комплектация.

Поведение на дороге

Santa Fe — не про драйв, а про комфорт. Даже с V6 это не гонка, а плавный и спокойный крейсер. Плюс — энергоёмкая подвеска, которая глотает ямы. Для города и дачи — самое то.

Слабые места: к чему готовиться

  • Кузов: тонкая краска, слабая защита от сколов, возможная коррозия под пластиковыми накладками

  • Салон: быстро изнашиваются кожа на руле и сиденьях

  • Электрика: часто подводит

  • 2.4 бензин: возможен износ цилиндров

  • Дизель: к пробегу 200+ потребует вложений в турбину, EGR, ГРМ

  • Полный привод: страдают муфта и шлицы.

Что радует

  • Механика - надёжная, но сцепление с двухмассовым маховиком дорогое

  • Автоматы - если не перегревать, живут по 200-250 тыс. км

  • Подвеска - недорогая, запчастей полно

  • Рулевое и тормоза - служат долго и ремонтируются недорого

Уточнения

Hyundai Santa Fe — среднеразмерный кроссовер, созданный на платформе Hyundai Sonata.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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