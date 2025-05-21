Не игнорируйте странный запах в автомобиле: как спасти себя и машину от неминуемой гибели в пожаре

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Пожары в автомобилях не случаются "по расписанию". Они внезапны, коварны и — чаще всего — начинаются ещё до того, как вы поймёте, что что-то не так. И хотя пламя в салоне — зрелище редкое, признаки надвигающейся беды могут появиться задолго до самого пожара. Главное — уметь их распознать.

Фото: flickr.com by Tony Webster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горящий автомобиль BMW

Первый сигнал — странный запах

Если вы вдруг почувствовали стойкий запах гари в салоне, даже слабый — не игнорируйте. Это может быть началом перегрева проводки или плавления пластика. А если запах усиливается — откладывать уже нельзя.

"Да, в машине бывает всякое — то бензин пахнет, то печка перегревает коврик. Но если дымный запах явно выбивается из общего фона — это тревожный знак", — объясняет вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайтцер.

Второй сигнал — мигающая приборка

Панель начала "моргать", потускнела подсветка, показания скачут? Многим в голову сразу приходит: "О, аккумулятор садится" или "Контакт на клеммах плохой". Но это может быть совсем не безобидная мелочь.

На деле — возможный признак короткого замыкания в системе. А значит, всё движется в сторону очень горячего финала.

Почему особенно опасно зимой

Зимой, когда из-под капота валит пар, легко списать дым на "это снег тает, нормально". Но бывает и так, что под утеплённым капотом уже горит изоляция проводов, а вы думаете, что это просто конденсат. А он всё плавится…

Главное: не геройствуйте

Пожар в современном авто — это 7-10 минут до пепелища. Потому что:

в машине куча легковоспламеняющихся материалов

стандартный огнетушитель не справится

и нет, вы не сможете "сам быстро затушить" — это опасно для жизни

Если запах или приборка подают сигналы — глушите двигатель и вызывайте эвакуатор. Отъезд к СТО на "авось пронесёт" — билет в один конец.

Уточнения

Пожа́р — сильное пламя, которое охватывает и уничтожает всё, что может гореть.

