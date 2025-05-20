Китайцы скупают их, как горячие пирожки — в лидерах не те, кого берут у нас

2:12 Your browser does not support the audio element. Авто

Китайский авторынок снова удивил масштабами. В апреле 2025 года в стране продано 1,755 миллиона новых легковых автомобилей. Из них 847 тысяч пришлись на кроссоверы и внедорожники, 821 тысяча — на седаны и хэтчбеки, и 86 тысяч — на минивэны. Статистику опубликовал портал CarNewsChina.

Фото: Wikipedia by Zoerides, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Okavango

Абсолютный лидер — Geely Geome Xingyuan

Электрический хэтчбек Geely Geome Xingyuan стал самым популярным автомобилем месяца — китайцы купили 36,1 тысячи экземпляров этой модели. Он возглавил сегмент седанов и хэтчбеков, опередив:

BYD Seagull — 34 000

Wuling Hongguang Mini EV — 28 990

Xiaomi SU7 — 28 500

BYD Qin Plus — 25 500

Кроссоверы: Monjaro — вне конкуренции

В категории SUV (включая внедорожники) на первом месте — Geely Xingyue L, известный в России как Monjaro. Его продажи достигли 23,6 тысячи машин. За ним следуют:

BYD Song Plus — 20 660

Tesla Model Y — 19 900

Li L6 — 16 700

Toyota Corolla Cross — 16 000

Минивэны: Denza D9 — номер один

Среди минивэнов лидирует Denza D9 — 9 000 проданных машин. В пятёрку также вошли:

Toyota Sienna — 8 240

Voyah Dreamer — 6 700

Toyota Granvia — 6 600

Buick GL8 — 5 590

Общий итог: за четыре месяца 2025 года в Китае продано почти 7 миллионов автомобилей. Лидеры сегментов уверенно закрепляют свои позиции, а китайские марки продолжают теснить международных конкурентов как в ценовом, так и в технологическом плане.

Уточнения

Кита́й — государство в Восточной Азии.

