Китайцы скупают их, как горячие пирожки — в лидерах не те, кого берут у нас

Китайский авторынок снова удивил масштабами. В апреле 2025 года в стране продано 1,755 миллиона новых легковых автомобилей. Из них 847 тысяч пришлись на кроссоверы и внедорожники, 821 тысяча — на седаны и хэтчбеки, и 86 тысяч — на минивэны. Статистику опубликовал портал CarNewsChina.
Электрический хэтчбек Geely Geome Xingyuan стал самым популярным автомобилем месяца — китайцы купили 36,1 тысячи экземпляров этой модели. Он возглавил сегмент седанов и хэтчбеков, опередив:
BYD Seagull — 34 000
Wuling Hongguang Mini EV — 28 990
Xiaomi SU7 — 28 500
BYD Qin Plus — 25 500
В категории SUV (включая внедорожники) на первом месте — Geely Xingyue L, известный в России как Monjaro. Его продажи достигли 23,6 тысячи машин. За ним следуют:
BYD Song Plus — 20 660
Tesla Model Y — 19 900
Li L6 — 16 700
Toyota Corolla Cross — 16 000
Среди минивэнов лидирует Denza D9 — 9 000 проданных машин. В пятёрку также вошли:
Toyota Sienna — 8 240
Voyah Dreamer — 6 700
Toyota Granvia — 6 600
Buick GL8 — 5 590
Общий итог: за четыре месяца 2025 года в Китае продано почти 7 миллионов автомобилей. Лидеры сегментов уверенно закрепляют свои позиции, а китайские марки продолжают теснить международных конкурентов как в ценовом, так и в технологическом плане.
Кита́й — государство в Восточной Азии.
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